3 de julio de 2026 - 00:05

Caso Loan: la fiscal sostuvo que Laudelina habría plantado el botín para desviar la investigación

Las declaraciones de Catalina, Camila Núñez y Macarena Peña aportaron nuevos elementos al juicio por la desaparición de Loan, mientras la fiscal reforzó la teoría sobre una presunta maniobra de encubrimiento.

Laudelina Peña, tía de Loan Peña.

Laudelina Peña, tía de Loan Peña.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La cuarta jornada del juicio por la desaparición de Loan Peña dejó nuevos testimonios y una fuerte definición de la fiscal Tamara Pourcel, quien sostuvo que la principal hipótesis de la acusación es que Laudelina Peña habría plantado el botín de fútbol del niño para desviar la investigación.

Leé además

Catalina Peña, la abuela de Loan, reza todos los días para que el nene aparezca. Foto Clarín

Caso Loan: su abuela aseguró que tres hombres le dijeron a Laudelina que instale la versión del accidente
Continúa el juicio en Corrientes por la desaparición de Loan.

Declararon los hermanos de Loan en el juicio y hubo aportes clave

"Es muy posible que hayan plantado el botín de Loan, y nuestra teoría es que lo hizo Laudelina", afirmó la fiscal, al referirse a una de las pruebas incorporadas durante la investigación. La postura de Pourcel coincidió con parte del testimonio brindado por Catalina, madre de Laudelina y abuela del niño desaparecido.

Loan Peña.

Loan Peña.

La declaración de Catalina

Durante su exposición ante el Tribunal, Catalina recordó el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024, día en que desapareció Loan, y aseguró que no fue ella quien convocó a los asistentes. Según declaró, la organización del encuentro estuvo a cargo de Laudelina Peña y de su esposo, Bernardino Antonio Benítez.

Además, sostuvo que en determinado momento tres hombres le indicaron a su hija que debía instalar la versión de un supuesto accidente. "Vinieron tres hombres a decirle que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira", declaró.

La fiscal explicó que, debido a la avanzada edad y a los problemas auditivos de Catalina, durante el interrogatorio se priorizó que pudiera relatar libremente lo ocurrido.

Laudelina Peña.

Laudelina Peña.

Los testimonios de Camila Núñez y Macarena Peña

Otra de las declaraciones relevantes fue la de Camila Núñez, esposa de un primo de Loan, quien rechazó la versión del supuesto siniestro vial planteada por Laudelina. También recordó una frase que, según afirmó, le dijo su hija después del almuerzo.

"Loan quería volver con su papá", manifestó. Además, denunció haber recibido presiones luego de su primera declaración judicial.

Según su relato, tres hombres vestidos de civil intentaron convencerla de responsabilizar a otra persona por la desaparición del niño a cambio de ofrecerle protección. Por ese motivo, explicó que posteriormente realizó una denuncia ante el Juzgado Federal de Goya, acompañada por su abogada.

Por su parte, Macarena Peña, hija de Laudelina, declaró que el abogado José Codazzi le habría indicado a su madre que sostuviera la hipótesis de un accidente y aseguró que incluso le entregó dinero.

Macarena Peña, hija de Laudelina.

Macarena Peña, hija de Laudelina.

La joven también ratificó que fue quien encontró el botín de fútbol atribuido a Loan al día siguiente de la desaparición y señaló que fue su madre quien fotografió el calzado y difundió esa imagen en redes sociales. Asimismo, indicó que el entonces comisario Walter Maciel se encontraba en el lugar cuando apareció el botín y agregó que Laudelina reconoció el calzado porque, según expresó, ella misma se lo había regalado al niño.

El juicio podría extenderse hasta diciembre

Tras la audiencia, la fiscal Tamara Pourcel advirtió que el desarrollo del proceso avanza con demoras y estimó que, si la dinámica actual se mantiene, el juicio podría prolongarse hasta diciembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

María Noguera y José Peña, los padres de Loan Peña. Gentileza

Juicio por Loan Peña: la madre se descompensó al declarar en medio de tensión y reclamos de justicia

Caso Loan Peña: su padre aseguró que Laudelina habló de un supuesto accidente el día después de la desaparición.

Caso Loan Peña: su padre aseguró que Laudelina habló de un supuesto accidente el día después de la desaparición

Caso Loan: cerró la segunda semana del juicio con la declaración de una de las acusadas.

Caso Loan: cerró la segunda semana del juicio con la declaración de una de las acusadas

Matías Morla declaró por primera vez.

Morla declaró en el juicio por la muerte de Maradona y defendió a Luque: "Diego lo amaba"

Por Ramiro González Britez