Los mendocinos celebraron la modernización de la Terminal de Ómnibus: "Ha mejorado mucho la seguridad""

Con la inauguración del ala oeste, la Terminal de Ómnibus de Mendoza completó su proceso de modernización y sumó un espacio renovado que combina gastronomía, comercios y servicios para pasajeros y visitantes.

Cornejo destacó el impacto laboral de la inversión privada en la Terminal y la mayor seguridad de la zona

Inauguró Espacio Costanera, el nuevo shopping en el ala oeste de la Terminal Ómnibus de Mendoza

La obra fue recibida con entusiasmo por los mendocinos, quienes destacaron principalmente la mejora estética, la seguridad y la amplitud de las instalaciones.

Durante la apertura, vecinos y usuarios habituales de la terminal coincidieron en valorar los cambios realizados. “Yo creo que es lo mejor para todo lo que sea adelantar y progresar en esta provincia. Es lo mejor que puede pasar” , expresó una mujer que recorrió el nuevo sector.

La magnitud de la transformación sorprendió a varios visitantes. “Está muy hermoso y muy grande. Parece un shopping, pero muy lindo, la verdad”, comentó otra mujer. Al comparar las instalaciones actuales con las de años anteriores, agregó: “Mucho mejor, mucho mejor. Muy hermoso, la verdad” .

Uno de los aspectos más mencionados fue la seguridad. “La remodelación que han hecho está muy bonita, muy estética. Ha mejorado un montón la vista y aparte también está mucho más segura ”, sostuvo una usuaria.

En la misma línea, otra pasajera afirmó: “La verdad que la remodelación de la terminal me parece genial. Ha cambiado mucho el aspecto de la terminal y, sobre todo, la seguridad. Me parece súper importante y muy bueno”.

También hubo quienes destacaron el impacto que la renovación podría tener en el turismo. “La verdad que estoy muy contento con el nuevo cambio de la terminal. Está mucho más amplio el espacio, hay más variedad de locales y se puede pasear un poco más. Vamos a ver más tránsito de turistas y de gente”, señaló un joven.

Por su parte, otro usuario resaltó las mejoras en las condiciones generales del lugar. “Han mejorado mucho la seguridad y se ve un espacio mucho más limpio y mucho más habitable, con muchas ganas de seguir viniendo y tomar el turismo como una principal cadena para seguir viajando”, afirmó.

“La terminal más moderna de la Argentina”

Durante la inauguración, el director de la Estación Terminal Mendoza, Mauricio Badaloni, celebró la finalización de las obras y aseguró que la provincia cuenta ahora con un complejo único en el país.

“Hoy Mendoza tiene la terminal más moderna de la Argentina. Estamos orgullosos de que eso suceda”, afirmó.

Mauricio Badaloni, director de Terminal Mendoza Mauricio Badaloni, director de Terminal Mendoza Marcelo Álvarez – Los Andes

La intervención demandó una inversión cercana a los 25 millones de dólares, destinada a modernizar la infraestructura, ampliar los servicios y fortalecer la conectividad de uno de los principales centros de transporte de la región.

Badaloni destacó que el nuevo espacio inaugurado funcionará bajo el nombre de “Espacio Costanera” y estará abierto no solo para viajeros, sino también para todos los mendocinos.

“Hemos hecho cambios interesantes, hemos dado vuelta para nosotros la terminal”, señaló. Entre las modificaciones mencionó la reorganización de los sectores destinados al transporte urbano, de media distancia, nacional e internacional, además de la creación de una sala de preembarque considerada pionera en el país.

La remodelación también incorporó más de 100 cámaras de seguridad que fueron integradas al sistema de monitoreo provincial, baños familiares, una sala de lactancia, nuevos servicios para transportistas, espacios comerciales y un hotel que complementa la oferta para pasajeros y turistas.

Más locales y puestos de trabajo

La transformación de la Terminal de Mendoza no solo modificó la infraestructura y los servicios disponibles para pasajeros y visitantes, sino que también tuvo un fuerte impacto en la actividad comercial y el empleo.

Cuando comenzó el proceso de transformación, la terminal contaba con 117 locatarios. Hoy reúne a 180 comerciantes entre pymes, emprendedores y cadenas internacionales. Además, existe una lista de espera de unas 50 empresas interesadas en instalarse en el complejo, un dato que refleja el crecimiento y la consolidación del proyecto.

Espacio Costanera. Foto Marcelo Rolland Marcelo Rolland

La modernización también tuvo un impacto significativo en el empleo. Mientras que al inicio de la concesión trabajaban alrededor de 600 personas entre empleados de la terminal y de los distintos locales comerciales, actualmente esa cifra supera los 1.300 puestos de trabajo. Según destacó Badaloni, gran parte de esos empleos corresponden a jóvenes que encontraron una oportunidad laboral en el complejo.

“Hoy tenemos 180 locatarios, pymes mendocinas que eligieron esta terminal, y más de 1.300 mendocinos que están disfrutando de tener un empleo”, destacó.

Badaloni también valoró la recepción que tuvo la obra entre los usuarios. “Hemos recogido un montón de testimonios y nos han llenado de elogios. Estamos muy contentos de eso”, concluyó.