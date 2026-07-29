29 de julio de 2026 - 18:25

Huellas fósiles de 1,4 millones de años revelan cómo vivían en grupo nuestros ancestros

Ocho individuos caminaron juntos por la orilla de un lago en Kenia. Sus huellas, conservadas por millón y medio de años, cuentan lo que los huesos no pueden.

Las huellas muestran que hace 1,4 millones de años, un grupo de machos adultos de Paranthropus boisei caminó junto por el barro de la orilla de un lago.

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Un equipo internacional de investigadores de Estados Unidos y Kenia analizó un conjunto de huellas fosilizadas dejadas por ocho homininos de la especie Paranthropus boisei, que parecen haber estado caminando juntos por un banco de barro. El hallazgo ofrece una de las ventanas más detalladas hasta la fecha a la vida social de esta especie extinta, conocida hasta ahora casi exclusivamente por fragmentos de cráneo y dientes.

Este hallazgo dejó una instantánea de comportamiento que sobrevivió casi millón y medio de años hasta hoy.

Este hallazgo dejó una instantánea de comportamiento que sobrevivió casi millón y medio de años hasta hoy.

Un descubrimiento que empezó por accidente en 1978

Las huellas fueron descubiertas hace casi 50 años en el norte de Kenia por Kay Behrensmeyer, geóloga investigadora principal y curadora de paleontología de vertebrados en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, quien viene haciendo trabajo de campo en la región desde 1969.

Durante la temporada de campo de 1978, algunos de sus colegas kenianos excavaban una zanja para examinar distintas capas geológicas cuando Behrensmeyer notó una hendidura redondeada y profunda en la roca: la huella de un hipopótamo. El equipo excavó esa capa y limpió con cuidado la superficie, revelando un par de huellas de homínidos impresas en el sedimento antiguo.

El estudio fue dirigido por Kevin Hatala, profesor asociado de biología en la Universidad de Chatham, en Pittsburgh, e investigador asociado en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig. "Cada yacimiento representa una instantánea de nuestro pasado, y estamos construyendo rápidamente un álbum de fotos con varias ventanas diferentes a la anatomía, la locomoción, el comportamiento y los entornos de los homininos durante el Pleistoceno temprano", explicó Hatala.

De dos huellas a un yacimiento con 21 pisadas

  • Después de aquel primer hallazgo, el yacimiento fue cubierto de arena para protegerlo de futuras investigaciones. En 2016 y 2023, el equipo regresó y descubrió muchas más huellas conservadas en la misma capa.
  • En total, el yacimiento, conocido como GaJi10, dentro de la Formación Koobi Fora en la cuenca del Turkana, conserva 21 huellas dejadas por ocho individuos, además de rastros de hipopótamos, antílopes, aves zancudas y otros animales.

El equipo utilizó ceniza volcánica de la roca circundante para datar las huellas en el Pleistoceno temprano, hace aproximadamente 1,43 millones de años. En esa época, las orillas del lago Turkana estaban habitadas por diversos animales, entre ellos cocodrilos y elefantes, y por dos especies distintas de antiguos parientes humanos: P. boisei, una especie robusta con dientes fuertes, y Homo erectus, un posible ancestro directo de los humanos actuales.

Un tamaño que sorprendió a los propios investigadores

El equipo analizó la anatomía y los patrones de movimiento de las huellas usando técnicas de imagen 2D y 3D avanzadas y determinó que fueron dejadas por Paranthropus.

  • La conclusión fue sorprendente, porque las huellas tenían un tamaño similar a las de Homo erectus, especie que durante mucho tiempo se consideró significativamente más grande.
  • "El tamaño de las huellas indica que tenían una complexión similar a la humana: hasta 1,8 metros de altura y unos 75 kilogramos de peso", afirmó Hatala.

Lo que empezó como la huella casual de un hipopótamo en 1978 terminó convirtiéndose, casi 50 años después, en uno de los registros más ricos que existen sobre el comportamiento social de un pariente extinto de la humanidad.

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