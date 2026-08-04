4 de agosto de 2026 - 15:30

La cinta adhesiva que ya no usas no la tires, es un tesoro para tus valijas: por qué cada vez más personas la utilizan

Este sencillo método promete reducir el desgaste de las ruedas del equipaje y facilitar la detección de los golpes.

Cinta adhesiva
Por Redacción Por Las Redes

Preparar el equipaje implica mucho más que controlar el peso permitido o asegurarse de que el cierre funcione correctamente. En los últimos meses, un truco comenzó a viralizarse entre viajeros frecuentes: colocar cinta adhesiva alrededor de las ruedas de la valija antes de despacharla en el aeropuerto.

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Aunque a primera vista parezca un detalle sin importancia, quienes utilizan este método aseguran que puede ayudar a proteger una de las partes más expuestas del equipaje. Las ruedas soportan golpes constantes durante el recorrido por cintas transportadoras, carros y bodegas de los aviones, además de acumular polvo, arena y otros residuos que pueden afectar su funcionamiento.

Cómo funciona el truco de la cinta adhesiva en las ruedas de la valija

Uno de los principales beneficios de envolver las ruedas con cinta adhesiva es que actúa como una barrera temporal frente a la suciedad.

Durante el traslado, los rodamientos pueden acumular polvo, arena, pequeños residuos e incluso líquidos. Si estas partículas ingresan en el mecanismo, las ruedas pueden comenzar a girar con dificultad, hacer ruido o desgastarse antes de tiempo.

Además, algunos viajeros utilizan la cinta para inmovilizar parcialmente las ruedas durante el despacho. Esto reduce las posibilidades de que la valija ruede de manera inesperada sobre las cintas transportadoras o mientras es manipulada por el personal aeroportuario, disminuyendo el riesgo de golpes o caídas.

También sirve para detectar si el equipaje fue manipulado

Otro de los motivos por los que este truco ganó popularidad es que permite comprobar rápidamente si la valija recibió un trato brusco durante el viaje. Si al retirar el equipaje la cinta aparece rota, desplazada o completamente desprendida, puede ser un indicio de que la valija fue manipulada con mayor intensidad de lo habitual.

Esto no significa necesariamente que exista un daño, pero sí funciona como una señal para inspeccionar el estado general del equipaje antes de abandonar el aeropuerto y comprobar que las ruedas, el cierre y la estructura no hayan sufrido roturas.

La higiene en cada objeto de viaje es indispensable.

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Qué tipo de cinta conviene utilizar

Los especialistas aclaran que este método no reemplaza una funda protectora ni evita daños importantes provocados por impactos fuertes. Sin embargo, puede contribuir a prolongar la vida útil de las ruedas si se aplica correctamente.

Para obtener mejores resultados recomiendan:

  • Utilizar una cinta adhesiva resistente.
  • No cubrir completamente el mecanismo de las ruedas.
  • Evitar dejar restos de pegamento que dificulten el giro una vez finalizado el viaje.
  • Retirar la cinta antes de volver a utilizar la valija.
    El truco lo atribuyen a auxiliares de vuelo que lo comparten como parte de su rutina habitual de viaje.

    El truco lo atribuyen a auxiliares de vuelo que lo comparten como parte de su rutina habitual de viaje.

Otros cuidados para prolongar la vida útil de la valija

Más allá de este truco viral, el mantenimiento periódico del equipaje también ayuda a prevenir averías y reparaciones costosas.

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran limpiar las ruedas después de cada viaje, retirar cabellos, hilos o fibras que puedan enredarse en los ejes y revisar periódicamente que los rodamientos giren con normalidad.

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