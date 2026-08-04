4 de agosto de 2026 - 11:45

No lo tires, tenés un tesoro: las viejas persianas de madera pueden convertirse en muebles que hoy cuestan una fortuna

Una vieja persiana de madera puede tener una segunda vida gracias al reciclaje. Estas ideas de DIY, decoración y muebles permiten renovar el hogar con muy poco dinero.

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Por Ignacio Alvarado

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La madera ya tiene personalidad propia. Las marcas del tiempo le aportan un estilo difícil de imitar. Y con pocas modificaciones puede convertirse en una pieza protagonista del hogar.

Un cabecero que cambia por completo un dormitorio

Uno de los proyectos de reciclaje más utilizados consiste en transformar una persiana de madera en un cabecero para la cama. Conservando las lamas originales y aplicando solo una limpieza y un protector, se obtiene un mueble con un estilo rústico o vintage que hoy suele verse en hoteles boutique y revistas de decoración.

Quienes prefieren un acabado más moderno pueden pintar la estructura en blanco, negro o tonos neutros. El resultado mantiene el encanto de la madera original, pero se adapta fácilmente a distintos estilos de hogar.

Biombos y percheros con mucha personalidad

Las antiguas persianas de madera también pueden reutilizarse para fabricar biombos que dividan ambientes sin necesidad de realizar obras. Al mantener las lamas móviles, permiten el paso parcial de la luz y generan una sensación de amplitud muy valorada en espacios pequeños.

Otra opción consiste en fijar la persiana a una pared e incorporar ganchos metálicos para convertirla en un perchero para camperas, bolsos o sombreros. Este tipo de proyectos de DIY combina funcionalidad y decoración, aprovechando una estructura que ya posee gran resistencia.

Mesas, estantes y jardines verticales

Las posibilidades no terminan allí. Una persiana de madera también puede transformarse en la tapa de una mesa de centro, en un estante flotante o en un soporte para macetas. En patios y balcones, muchos aficionados al reciclaje las utilizan como jardín vertical, aprovechando las lamas para colgar plantas y sumar vegetación sin ocupar demasiado espacio.

Este tipo de muebles resulta especialmente atractivo porque cada persiana conserva vetas, desgastes y detalles únicos que aportan identidad a cualquier ambiente del hogar.

Qué revisar antes de reutilizar una persiana antigua

Antes de comenzar un proyecto de DIY, conviene verificar que la persiana de madera no presente humedad, piezas flojas o ataques de insectos como la carcoma. También es recomendable lijar toda la superficie y aplicar un protector adecuado si el mueble permanecerá en exteriores o estará expuesto a cambios de temperatura.

Con estas precauciones, la madera recupera resistencia y puede seguir utilizándose durante muchos años más sin perder su atractivo original.

Un material antiguo que vuelve a ser protagonista

El reciclaje demuestra que una vieja persiana de madera puede convertirse en algunos de los muebles más originales del hogar. Gracias a proyectos de DIY sencillos y creativos, este elemento recupera protagonismo dentro de la decoración, evitando residuos y dando lugar a piezas con historia, personalidad y un diseño que hoy tiene un enorme valor.

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