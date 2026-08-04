Patricio Ochoa, experto en longevidad: "Usar auriculares Bluetooth equivale a ponerte un microondas en la cabeza"

“ Usar auriculares Bluetooth es como ponerte un microondas en la cabeza ”, afirmó Patricio Ochoa al introducir una explicación sobre las ondas electromagnéticas. La frase puede parecer una advertencia extrema, pero su desarrollo conduce a una conclusión mucho menos alarmante.

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Ochoa explicó que ambos dispositivos pueden utilizar frecuencias dentro de una zona semejante del espectro, aunque la cantidad de energía emitida no es comparable . Un horno microondas está diseñado para calentar alimentos; los auriculares Bluetooth transmiten datos a corta distancia utilizando una potencia muy inferior.

Por eso, interpretar la frase como una confirmación de que los auriculares “cocinan” el cerebro sería incorrecto. La semejanza de frecuencia no implica igualdad de potencia, exposición ni efecto biológico .

Bluetooth funciona mediante radiofrecuencia, una forma de radiación no ionizante . A diferencia de los rayos X o gamma, estas ondas no poseen energía suficiente para romper directamente enlaces químicos o dañar el ADN mediante ionización.

El principal efecto comprobado de una exposición intensa a radiofrecuencias es el calentamiento de los tejidos. La Organización Mundial de la Salud señala que, por debajo de los niveles capaces de producir ese calentamiento, la investigación no ha encontrado evidencia consistente de efectos perjudiciales para la salud .

Eso no significa que la ciencia haya dejado de investigar. La exposición a radiofrecuencias continúa siendo estudiada, especialmente por el uso extendido de teléfonos, antenas y dispositivos inalámbricos.

Por qué un microondas no es una comparación adecuada

Un horno microondas concentra energía dentro de una cavidad metálica cerrada para agitar moléculas y elevar rápidamente la temperatura de los alimentos. Los auriculares no pueden generar ese nivel de energía ni producir un calentamiento semejante.

Ochoa reconoce precisamente esa diferencia. Según la explicación recogida por AS, las emisiones de los auriculares son insuficientes para calentar el cerebro, destruir neuronas o dañar células durante su utilización cotidiana.

La FDA estadounidense también sostiene que la evidencia científica disponible no demuestra un peligro para quienes utilizan teléfonos celulares por la exposición a radiofrecuencia. Los auriculares inalámbricos suelen operar con una exposición localizada menor que la producida por un teléfono sostenido directamente contra la cabeza.

El riesgo más concreto está en el volumen

El aspecto que sí merece atención no es únicamente la conexión inalámbrica, sino la intensidad del sonido y el tiempo de escucha. Utilizar auriculares a volumen elevado durante períodos prolongados puede afectar la audición, independientemente de que tengan cable o Bluetooth.

También existen precauciones específicas para personas con dispositivos médicos implantados. Algunos equipos electrónicos incorporan imanes capaces de interferir con marcapasos o desfibriladores si se colocan demasiado cerca. La FDA recomienda mantener determinados dispositivos electrónicos a una distancia prudente del implante y seguir las indicaciones del fabricante y del profesional tratante.

Qué hacer si la exposición genera preocupación

Quien prefiera reducir todavía más la radiofrecuencia puede utilizar auriculares con cable, el altavoz del teléfono o limitar el tiempo de uso. Esa elección puede brindar tranquilidad, pero no responde a una evidencia que demuestre que Bluetooth causa cáncer o lesiones cerebrales.