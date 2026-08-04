WhatsApp suspendió cuentas de miles de usuarios: cómo resolverlo si fuiste afectado y cuánto tiempo puede tardar

Miles de usuarios de WhatsApp reportaron la suspensión inesperada de sus cuentas tras recibir un mensaje que informa que el número fue bloqueado y que el caso se encuentra "bajo revisión" . Las denuncias comenzaron a multiplicarse durante las primeras horas del día en redes sociales, donde numerosos afectados aseguraron que utilizaban para fines personales como laborales.

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Hasta el momento, Meta no emitió un comunicado oficial que confirme la existencia de una falla masiva, por lo que todavía se desconoce si los bloqueos obedecen a un error técnico o a un funcionamiento anómalo de los sistemas automáticos de seguridad.

La situación comenzó a viralizarse en plataformas como X y Reddit, donde cientos de personas compartieron capturas del mismo mensaje de suspensión.

El aviso que aparece al intentar ingresar a la aplicación dice: "Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp. Los chats permanecen en este dispositivo". Sin embargo, al no existir una confirmación oficial por parte de Meta , todavía no hay certezas sobre el origen del problema.

Según las Condiciones del servicio de WhatsApp , la empresa puede bloquear una cuenta cuando detecta actividades que considera contrarias a sus normas o que representan un riesgo para otros usuarios.

Entre los motivos más frecuentes se encuentran:

El envío masivo o repetitivo de mensajes.

La utilización de aplicaciones no oficiales, como WhatsApp Plus.

La automatización de conversaciones mediante herramientas externas.

La suplantación de identidad.

Actividades que puedan ser interpretadas como spam.

Incluso enviar mensajes de forma reiterada a números que no tienen al usuario agendado puede activar los sistemas automáticos de detección, ya que la plataforma podría interpretar ese comportamiento como correo no deseado.

Qué hacer si WhatsApp suspendió tu cuenta

Cuando aparece el mensaje de bloqueo, la aplicación ofrece la opción "Solicitar revisión" desde la pantalla principal.

Para iniciar el proceso, el usuario debe:

Verificar el número de teléfono asociado a la cuenta.

Explicar por qué considera que la suspensión fue un error.

Enviar la solicitud para que sea evaluada por la plataforma.

De acuerdo con la información oficial de WhatsApp, la revisión suele demorar hasta 24 horas, aunque en algunos casos puede extenderse por un período mayor.

Qué no se recomienda hacer durante la revisión

Mientras la cuenta permanece bajo análisis, la propia plataforma aconseja evitar acciones que puedan dificultar la recuperación del acceso.

Entre las principales recomendaciones figuran:

No desinstalar ni reinstalar la aplicación.

No intentar registrar el mismo número en otro dispositivo.

No utilizar versiones modificadas como WhatsApp Plus u otras aplicaciones no oficiales.

Los usuarios permanecen a la espera de un comunicado de Meta que permita esclarecer si los bloqueos corresponden a una falla masiva en los sistemas de WhatsApp o a un endurecimiento de sus mecanismos automáticos de seguridad.