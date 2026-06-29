Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate: confirmaron 1.450 muertos

El movimiento fue una nueva réplica del doble terremoto registrado el 24 de junio. Ya se contabilizan 431 temblores secundarios mientras continúan las tareas de rescate.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate

Venezuela volvió a sentir un fuerte movimiento sísmico este lunes, cuando una réplica de magnitud 5,1 sacudió distintas zonas del país, a cinco días del devastador doble terremoto que dejó miles de víctimas y severos daños materiales.

Se trata de la réplica número 431 registrada desde el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio, que afectó principalmente la costa norte del país.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate EFE El nuevo temblor se produjo mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más castigadas por la tragedia, donde equipos nacionales e internacionales trabajan para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica y reiteraron el pedido a la población de mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate Una réplica de 5,1 sacudió a Venezuela en medio de frenéticas tareas de rescate EFE El doble terremoto registrado la semana pasada dejó un saldo provisorio de al menos 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y miles de personas damnificadas, además de importantes daños en viviendas e infraestructura, especialmente en el estado de La Guaira, el área más afectada por el desastre.