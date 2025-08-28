Adios estornudos: los 4 consejos claves para prevenir la alergia ante el cambio de estación

La transición del invierno a la primavera hace que las alergias aparezcan. Por eso, los especialistas recomiendan 4 consejos claves sin provocar síntomas.

Combatir la alergia puede parecer un desafío antes el cambio estacional y prevenirlo semanas previas es un beneficio.

La cercanía de la primavera trae temperaturas cálidas respecto al invierno y las personas se exponen ante la aparición del pólen y partículas desprendidas de los árboles. Por eso comienzan a aparecer molestias respiratorias y se suma el contraste de los meses fríos. Sin embargo, los especialistas tienen algunas medidas preventivas que ayudan a enfrentar los síntomas de la alergia.

El cambio de estación es un desafío para personas con alergias constantes o asma. El aumento de los cambios de humedad y temperatura provoca reacciones en la boca y en la nariz. Por eso hay algunas rutinas que pueden adaptarse en distintos hogares y en espacios abiertos para no sufrir en la salud respiratoria.

Mantené las ventanas cerradas en horas de concentración de polen En horas de la mañana cuando el sol se refleja de forma permanente o en días ventosos, es ideal que cierres las aberturas del hogar. Algunas partículas pueden empeorar la alergia y con filtros de aire en el ambiente disminuye esa presencia notablemente. Al mismo tiempo, limpiá de manera frecuente las superficies y la ropa para que el polvo no se acumule.

Cambiarse de ropa es un rol clave Al pasar tiempo al aire libre, el polen queda impregnado en la ropa y es preferible que te cambies y luego sacudas en la lavandería para que los demás ambientes no se contagien.

Usá barbijos En días donde el viento no para, usá barbijo para que no ingrese el pólen sobre las vías respiratorias. A pesar de que la pandemia quedó atrás, es un consejo efectivo ante las alergias estacionales.

La hidratación y la alimentación son dos refuerzos Ante el cambio de estación, una buena hidratación y una dieta equilibrada ayudan a que ante una alergia producida, sea más fácil de superarla. Las frutas y verduras favorecen el sistema inmunológico.

Algunos especialistas aconsejan algunas medidas de prevención Los profesionales de la salud de Cleveland Clinic sugieren que ante una alergia constante o imparable consultes a un especialista. Esto hará que sigas un tratamiento adecuado y refuerces algunas estrategias. Al iniciar un tratamiento, hacelo semanas previas antes de la llegada de la primavera. Eso reduce el impacto ante la masividad del pólen. Poco a poco irá disminuyendo la sensibilidad.

Al iniciar un tratamiento, hacelo semanas previas antes de la llegada de la primavera. Eso reduce el impacto ante la masividad del pólen. Poco a poco irá disminuyendo la sensibilidad.

Por eso, no hay que subestimar la alergia estacional, ya que no es solo una molestia momentánea, sino que puede afectar la calidad de vida y poco a poco empeoran la salud respiratoria.

El transcurso entre el invierno y la primavera puede ser un desafío si tu cuerpo es sensible a las alergias. Por eso, estas medidas y prevenciones son simples y eficaces al pasar horas al aire libre como también al estar en casa. Cuidá la salud en pocos pasos y asegurá el bienestar diario para los meses de profunda polinización.