Adiós al mal olor: 2 consejos útiles para eliminar el olor a humedad en la ropa deportiva, según expertos

Quienes hacen deportes de forma diaria saben que la ropa a veces queda impregnada de un olor difícil de quitar. La transpiración y la humedad crean un ambiente ideal para bacterias que provocan ese aroma desagradable. Por eso existen 2 consejos caseros respaldados por expertos en lavandería que ayudan a recuperar la frescura de la ropa sin dañarla.

La clave está en aplicar técnicas que ataquen el origen del problema y no solo lo disimulen. Los consejos se basan en el uso de productos simples que suelen estar en cualquier hogar. Siguiendo estas recomendaciones se logra prolongar la vida útil de las prendas deportivas y evitar el desgaste que generan los lavados intensos con detergentes agresivos o suavizantes que solo enmascaran el mal olor.

El vinagre blanco neutraliza las bacterias y recupera la frescura de la ropa Para el sitio especializado en limpieza American Cleaning Institute, este producto natural tiene la capacidad de neutralizar olores fuertes al actuar directamente sobre las bacterias que los producen. Al añadir una taza de vinagre al ciclo de lavado ayuda a eliminar el olor a humedad sin dejar rastros ácidos una vez que la ropa se seca.

El procedimiento es sencillo. Colocá las prendas deportivas en el lavarropas y agregá el vinagre durante el enjuague.

Si el olor es muy intenso dejá la ropa en remojo durante media hora con agua y vinagre antes del lavado habitual. De esta forma se potencia su efecto desinfectante y se logra una mayor sensación de frescura.

El vinagre no daña las fibras de la ropa deportiva ni afecta sus colores por lo que se convierte en una opción segura. Además permite reducir la cantidad de suavizante ya que deja la tela más flexible de manera natural.

El bicarbonato de sodio absorbe y previene los malos olores Otro consejo eficaz es el uso de bicarbonato de sodio. Este polvo funciona como un neutralizador de olores al absorber la humedad y limitar la proliferación de bacterias.

Para aplicarlo añadí media taza al ciclo de lavado junto con el detergente habitual, así reforzás la limpieza y aportás frescura a las prendas deportivas.

Si la ropa presenta un olor persistente, prepará una solución con bicarbonato y agua tibia y dejala en remojo por al menos 20 minutos antes del lavado. Esta técnica resulta efectiva porque el bicarbonato penetra en las fibras y ayuda a soltar los residuos que generan mal olor.

El bicarbonato es un producto seguro que no deteriora la ropa deportiva ni afecta la piel al estar en contacto con las prendas. Por eso, muchos expertos lo consideran una alternativa ideal para quienes buscan soluciones prácticas sin recurrir a productos químicos fuertes. Eliminar el olor a humedad en la ropa deportiva no requiere productos costosos ni procesos complicados. Con vinagre blanco y bicarbonato de sodio podés atacar el problema de raíz al eliminar bacterias y absorber la humedad que provoca el mal olor. Estas técnicas recomendadas por expertos en lavandería ofrecen resultados efectivos y seguros.