Tienen discapacidad intelectual y completaron una formación universitaria inédita

El jueves 30 de julio por la tarde, los primeros diez estudiantes del Programa Universitario de Formación Laboral para Personas con Discapacidad Intelectual de la Facultad de Educación de la UNCuyo rindieron su última materia: Calidad de Vida . Con ello se convirtieron en la primera camada de egresados de este curso, inédito en las universidades públicas de Argentina.

Le amputaron los 4 miembros, estacionó en un lugar para discapacitados y debe pagar una multa de 375 euros

Micros con aire acondicionado, adaptados para discapacidad y reclamos: qué funciones suma la app de Mendotran

" Quiero volver a empezar a estudiar porque extraño ", se sincera, siempre sonriente, María Paula Coll (30) , una de las integrantes de esta primera cohorte en una capacitación que llegó para quedarse. Hace apenas unos meses, Paula y sus nueve compañeros completaron las prácticas profesionales que son parte del programa. Ella lo hizo en la sede de la misma Facultad de Educación , en el campus universitario ubicado en el Parque San Martín.

"Siempre le decía a mí mamá que quería ir a la universidad, como iba mi hermano . Y ahora pude hacerlo. Te das cuenta de que muchas veces las limitaciones están en uno ", agrega a su turno Martín Redondo Muñoz , otro de los flamantes egresados de esta propuesta que les permitió estudiar, rendir exámenes, compartir la vida universitaria y realizar prácticas laborales en empresas e instituciones de Mendoza.

Milagros Redondo Muñoz tiene 19 años , es hermana de Martín (quienes, además, fueron compañeros en esta capacitación) y en sus palabras se cuelan, no solo su seguridad , sino también la alegría de haber podido dar sus primeros pasos en el mundo laboral y la convicción de que esto recién comienza para ella.

"¡Queremos seguir!": jóvenes con discapacidad intelectual completaron un curso y tuvieron su primer trabajo

María Paula Coll, una de las egresadas del programa de capacitación para personas con discapacidad intelectual de la Facultad de Educación de la UNCuyo. Marcelo Álvarez / Los Andes

Entre el 19 de mayo y el 26 de junio de este año, Mili hizo sus prácticas en la escuela Ingeniero Álvarez Condarco, donde colaboró en Secretaría y en Sección Alumnos controlando legajos, libros de actas y asistencias. Fue su primera experiencia en un trabajo.

"Me sentí muy cómoda. Siendo una persona con discapacidad, me sentí preparada e independiente para seguir. No tengan miedo de estudiar; aprovechen que hay facultades que dan esta oportunidad", resume Milagros.

Durante el cursado, los flamantes egresados compartieron espacios y momentos en el comedor universitario con estudiantes de otras carreras. Con una imborrable sonrisa en su rostro, la menor de los hermanos Redondo Muñoz destaca lo bien que se sintieron en ese espacio comunitario, en el que jamás hubo etiquetas ni discriminación.

Milagros Redondo Muñoz, egresada del programa de capacitación para personas con discapacidad intelectual de la Facultad de Educación de la UNCuyo. Marcelo Álvarez

"Hicimos un seminario de bullying y acoso escolar con diferentes alumnos y participamos del festejo del Día del Estudiante. También nos gustó mucho hacer pasantías laborales", describe la joven, quien -de forma contundente- cierra: "La inclusión, aunque no siempre se vea, existe".

Un sueño que parecía imposible

Lucas Martín Redondo Muñoz (21) ya había intentado empezar la carrera de Preceptor, pero no pudo concretar ese sueño. Sin embargo, nunca dejó de mirar la posibilidad de seguir estudiando con ganas. Así fue como llegó al programa de la Facultad de Educación de la UNCuyo.

Así como comparte con su hermana la pasión de jugar al rugby en Los Cuyis (equipo de rugby inclusivo de Mendoza), Martín y Milagros compartieron el cursado del Programa Universitario de Formación Laboral para Personas con Discapacidad Intelectual.

Martín Redondo Muñoz, egresado del programa de capacitación para personas con discapacidad intelectual de la Facultad de Educación de la UNCuyo. Marcelo Álvarez / Los Andes

En el caso de Lucas, completó sus prácticas en la propia Facultad de Educación. "Estoy entusiasmado, feliz", resume, con una mezcla de emoción y felicidad este joven que lleva, literalmente, a su equipo de rugby en la piel (tiene tatuado el escudo de Los Cuyis en una pierna).

La primera experiencia laboral de Pablo

Para Pablo Barrera todo era nuevo. Había completado el colegio -donde, casualmente, había sido compañero de Mili- y no había podido seguir estudiando. Tampoco había incursionado en el mundo laboral, hasta ahora.

Tras completar el cursado del programa, completó sus prácticas colaborando con la organización de legajos y documentación en un Instituto de Educación Superior (IES).

Pablo Barrera y María Paula Coll, egresados del programa de capacitación para personas con discapacidad intelectual de la Facultad de Educación de la UNCuyo. Marcelo Álvarez / Los Andes

"Me gustó el trabajo, y me gustaría poder seguir", reconoce.

Mucho más que una pasantía

Las prácticas laborales de los 10 jóvenes fueron el broche de oro del programa de capacitación. E, incluso, en muchos casos las puertas quedaron abiertas y los empleadores ya iniciaron los trámites para poder seguir contando con ellos en sus filas.

La mueblería Only One, Mod Hotel, una escuela secundaria, un Instituto de Enseñanza Superior y distintas áreas de la Facultad de Educación fueron el espacio de trabajo de estos estudiantes durante varias semanas.

Leticia Vázquez, coordinadora del Programa Universitario de Formación Laboral para Personas con Discapacidad Intelectual de la Facultad de Educación de la UNCuyo. Marcelo Álvarez / Los Andes

"Generalmente ellos acceden a la primaria y a la secundaria, pero después quedan fuera de la educación superior. Como universidad pública no podíamos quedar afuera de esa realidad", explica la coordinadora del programa Leticia Vázquez.

La propuesta nació en 2025 y está pensada para jóvenes de entre 18 y 30 años con discapacidad intelectual. La primera cohorte cursó el año pasado las materias vinculadas con competencias digitales, habilidades sociales, calidad de vida, inglés, actividades motrices y orientación laboral, además de rendir evaluaciones.

Y, ya durante 2026, fue el momento de las prácticas profesionales.

"Se levantaban felices para ir a estudiar"

En un rincón, escuchando hablar a sus hijos Martín y Milagros, Carina Muñoz llora de la emoción. No es para menos; ya que ambos forman parte de esta primera camada de egresados. Y ella ve como, finalmente, los jóvenes lograron cumplir dos de sus sueños: seguir estudiando y comenzar a trabajar.

Carina Muñoz y sus hijos, Milagros y Martín. Marcelo Álvarez / Los Andes

"Estoy muy orgullosa. Ellos se esfuerzan todos los días para pertenecer a una sociedad que muchas veces discrimina. Encontrarse primero en el deporte y ahora en la universidad es algo hermoso", se sincera la mujer, quien no logra (ni tampoco intenta) ocultar su creciente emoción.

"Desde el primer día volvían felices a casa. Se levantaban contentos para ir a cursar. En el comedor universitario nunca se sintieron discriminados. Se animan, participan, responden... ¡Es muy lindo ver eso!", concluye la mujer, que vive junto a sus hijos en Villa Hipódromo.