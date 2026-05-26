Micros con aire acondicionado, adaptados para discapacidad y reclamos: qué funciones suma la app de Mendotran

El sistema de transporte público de Mendoza dio un paso clave en su proceso de integración tecnológica , ya que los usuarios de la zona Este ahora cuentan con acceso a la aplicación MendoTran .

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Tras la incorporación de la tarjeta SUBE en la zona Este hace unas semanas y en Lavalle en octubre del año pasado, el Gobierno de Mendoza habilitó la app en los departamentos del este para agilizar el recorrido de los usuarios del transporte público.

"Hoy tenemos un solo sistema integrado entre el Gran Mendoza, la zona Este y Lavalle para poder tener la información consolidada. Cada uno de los usuarios va a poder saber cuánto falta en tiempo real para que llegue cada uno de los colectivos, no solamente en el Gran Mendoza, sino también en Lavalle y en la zona Este a partir de hoy", explicó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial Natalio Mema .

Además, también se anunciaron mejoras que beneficiarán al resto de los usuarios de la aplicación , ya sean de Lavalle, zona Este o el Gran Mendoza.

Qué mejoras claves habrá en MendoTran

La mejora no es únicamente una ampliación en el área de servicio, sino que también cuenta con detalles que harán a la aplicación más completa y funcional.

Los usuarios no solo podrán saber cuándo viene su colectivo (función ya habilitada en la aplicación), sino que también podrán saber si la unidad cuenta con aire acondicionado o no.

También indicará (mediante un ícono) si el colectivo que está llegando a la parada es accesible para personas con discapacidad y/o movilidad reducida, un elemento fundamental para muchos usuarios del transporte público.

Además, también habrá mejoras en el sistema de reclamos de problemas específicos o generales con una unidad o el transporte; por ejemplo, en los casos en los que no se detenga un colectivo o la parada está en mal estado. De esta manera, e podrán iniciar reclamos desde la app e incluso cargar fotografías que acompañen la solicitud.

“Nos hemos propuesto que todas las ventajas que trajo el MendoTran al área metropolitana puedan llegar a toda la provincia, y este es uno de los pasos más importantes en ese sentido”, expresó Mema.

Finalmente, mediante paradas diferenciadas por color (verde para las del servicio urbano y amarillo para las de media y larga distancia), la actualización hará que sea más fácil reconocerlas en el mapa de la app.

“Con esta actualización, los usuarios cuentan con herramientas más precisas para planificar sus viajes, acceder a información en tiempo real y disponer de funciones que mejoran la accesibilidad y el confort. Nuestro objetivo es que cada pasajero tenga una experiencia más ágil y segura”, indicó el subsecretario de Transporte, Luis Borrego.

MENDOTRAN1 MendoTran tendrá mejoras claves para todos los usuarios. GOBIERNO DE MENDOZA

BiciTRAN: cómo se incorpora al MendoTran

Otra de las mejoras incorporadas a la app es la integración con BiciTRAN, el sistema de alquiler de bicicletas públicas del Gobierno de Mendoza.

Desde la app de MendoTran se encontrarán las estaciones de las bicicletas públicas y se podrán conocer en tiempo real la cantidad de unidades disponibles para su uso y espacios libres de devolución.

BiciTran: 80.000 usuarios hicieron 160.000 viajes a un año de su implementación. Foto: Gobierno de Mendoza Desde el MendoTran se podrá ver información sobre BiciTRAN. GOBIERNO DE MENDOZA

El rol de la tarjeta SUBE

Para lograr el desembarco del Mendotran, se relevaron más de 1.000 paradas en Lavalle y unas 2.500 en los departamentos del Este.

Todos esos datos se cruzan diariamente con la información que genera el sistema de la SUBE. Por eso, para el sistema, el uso de la tarjeta funciona como un sensor que analiza cuánta gente viaja en ese colectivo, lo que habilita modificaciones en la frecuencia de los transportes dependiendo la demanda.

"Cuando no vemos la transacción de la tarjeta SUBE, para nosotros en ese colectivo no viaja gente", explicó Mema, y le recordó a los usuarios la importancia de pagar el pasaje con la tarjeta.