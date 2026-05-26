Drama en Neuquén: abandonaron a su bebé, detectaron que tenía cocaína en sangre y la tía pelea por la tenencia.

Un dramático caso llegó a los portales nacionales luego de que se conociera que a un bebé recién nacido abandonado en un hospital pocas horas después de nacer, le detectaran cocaína en sangre , situación que activó un protocolo de protección y la intervención de la Justicia.

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El bebé nació hace aproximadamente dos semanas en el Hospital Castro Rendón . Según trascendió, tanto la madre como el padre del niño , quienes tendrían problemas de adicciones , abandonaron el centro de salud poco después del parto y dejaron allí al recién nacido .

Frente a esta situación, la abuela y la tía paternas iniciaron gestiones para quedarse con la tenencia del menor . La Justicia ya tomó intervención y analiza cuál es el mejor entorno para garantizar el bienestar del bebé.

Iara Pérez, amiga de la familia, contó en diálogo con LM Neuquén que comenzó una campaña solidaria para reunir donaciones y elementos de primera necesidad destinados al niño. “ Le encontraron cocaína en sangre al bebé . El hospital se comunicó con la tía, que es mi amiga, para ver si ella se iba a hacer cargo. Ella y su mamá decidieron que sí”, explicó en declaraciones a medios locales.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que el recién nacido permanece internado bajo seguimiento permanente y en buen estado general. No obstante, allegados a la familia señalaron que el bebé presenta síntomas compatibles con abstinencia neonatal , por lo que los médicos continúan realizándole estudios para determinar posibles secuelas derivadas de la exposición a estupefacientes durante el embarazo.

"Aún no hay fecha para que le den el alta, mañana iban a estar los resultados de los últimos estudios que le hicieron. Yo hablé con mi amiga y me comprometí a ayudarla y conseguir donaciones para aportar", indicó la mujer.

Según relató, la tía del bebé tiene 27 años y trabajo estable, al igual que la abuela paterna, y ambas están dispuestas a hacerse cargo del niño. También afirmó que no sería la primera vez que el padre abandona a uno de sus hijos.

"La mamá lo tuvo y el primer día lo dejó con su papá, el hospital se comunicó con mi amiga. Ella estaba con miedo por no poder hacerse cargo pero su abuela también está dispuesta, así que ambas esperan respuestas de la Justicia", dijo.

Además, reveló que el padre del recién nacido se presentó en el hospital y habría amenazado al personal médico, motivo por el cual se le impuso una restricción de acercamiento.