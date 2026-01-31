31 de enero de 2026 - 09:34

Feng Shui en febrero: cómo renovar la energía del hogar para comenzar el mes con armonía

Febrero marca el inicio de un nuevo ciclo y, según el Feng Shui, es el momento ideal para renovar la energía de tu casa.

El Feng Shui muestra que hacer para renovar las energías en febrero.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Cómo renovar las energías en febrero

Este mes invita a repensar esos ambientes no solo desde la estética, sino desde su simbolismo. La puerta de entrada, por ejemplo, representa la llegada de nuevas oportunidades; por eso, mantenerla despejada y en buen estado se considera una señal de apertura hacia lo que se viene.

Feng Shui
La cocina, en tanto, ocupa un lugar central dentro del Feng Shui porque se asocia a la nutrición, la abundancia y el sostén material. El comienzo del año es un momento propicio para ordenar alacenas, revisar alimentos acumulados, limpiar superficies y reorganizar espacios de uso cotidiano.

Algo similar ocurre con los espacios de estudio o trabajo, donde suelen acumularse papeles, pendientes y proyectos inconclusos. Febrero aparece allí como una oportunidad de cerrar etapas, archivar lo que ya cumplió su función y generar un ambiente más claro y enfocado para los objetivos del nuevo año. El Feng Shui entiende que el orden material facilita también la claridad mental y la toma de decisiones.

Feng Shui
Más allá de creencias espirituales o interpretaciones energéticas, el Feng Shui encuentra su sentido en un concepto simple pero profundo: el hogar influye en el estado emocional y, al mismo tiempo, el estado emocional deja huella en el hogar.

Renovar no implica transformar completamente la casa, sino reconectar con ella. Mover, ordenar, limpiar y soltar aquello que ya no forma parte de la etapa que comienza puede ser, para muchos, una forma simbólica y concreta de abrir otro mes con equilibrio, claridad y bienestar.

