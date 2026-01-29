En qué lugar de casa hay que colocar hojas de lavanda para reducir el estrés

El estrés cotidiano no solo se acumula en el cuerpo: también se impregna en los espacios que habitamos. Según el Feng Shui , la energía de una casa puede volverse densa cuando hay tensiones emocionales, preocupaciones constantes o falta de descanso. En ese contexto, la lavanda funciona para restablecer el equilibrio.

Las hojas de lavanda, ya sea secas o frescas, no actúan únicamente a través del aroma. Para el Feng Shui, esta planta tiene una vibración asociada a la calma, la limpieza energética y la serenidad mental. Sin embargo, para que su efecto prospere, no alcanza con tenerla en cualquier rincón: la ubicación es clave para que su energía ayude a reducir el estrés y fomentar la relajación dentro de casa.

Dentro del Feng Shui, el dormitorio es el espacio más importante cuando se habla de descanso emocional y reducción del estrés.

La energía natural de la lavanda acompaña el descanso diario en casa.

Es el ambiente donde el cuerpo se regenera y la mente baja el ritmo. Por eso, colocar hojas de lavanda en esta habitación tiene un efecto directo sobre la calidad del sueño y el equilibrio interno.

La recomendación es ubicar las hojas de lavanda cerca de la cama, pero no encima del cuerpo. Se pueden colocar dentro de una bolsita de tela natural en la mesa de luz, en un cajón del respaldo o incluso bajo la almohada.

Según el Feng Shui, esto ayuda a calmar pensamientos repetitivos, reducir la ansiedad nocturna y facilitar un descanso más profundo.

Otro punto importante es evitar excesos

La lavanda debe acompañar, no invadir. Una pequeña cantidad es suficiente para generar una atmósfera relajante sin saturar el ambiente.

Además, es ideal renovar las hojas cada cierto tiempo, ya que cuando pierden su aroma también disminuye su efecto energético.

lavanda para el estrés WEB

La lavanda en la entrada de casa filtra tensiones antes de que entren

La entrada del hogar es un lugar estratégico para el Feng Shui. Este espacio es conocido como “la boca del chi”, es decir, el punto por donde ingresa la energía a la casa. Si se llega cargado de estrés, discusiones o preocupaciones, esa energía puede expandirse por todos los ambientes.

Colocar hojas de lavanda cerca de la puerta de entrada (en un pequeño cuenco, frasco o bolsita) ayuda a filtrar las energías densas antes de que se propaguen. En este caso, su función es actuar como un amortiguador emocional, suavizando el impacto del exterior y promoviendo una transición más tranquila al llegar a casa.

lavanda para el estrés WEB

Para el Feng Shui, las hojas de lavanda son una herramienta simple y poderosa para reducir el estrés y fomentar la relajación dentro del hogar. Colocarlas en el dormitorio o la entrada de la casa permite armonizar la energía, calmar la mente y generar un clima de mayor bienestar.