22 de enero de 2026 - 18:35

Dónde ubicar la planta del dinero dentro de casa para atraer riqueza al instante

No es solo decoración: según el Feng Shui, la planta del dinero puede activar la prosperidad del hogar si se coloca en el lugar correcto.

El secreto de estos tipos de plantas está en el lugar, la intención y el equilibrio del entorno.

El secreto de estos tipos de plantas está en el lugar, la intención y el equilibrio del entorno.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Leé además

Colocar el cactus en el balcón refuerza la idea de marcar un límite energético.

No es para decorar: qué significa poner un cactus en el balcón

Por Lucas Vasquez
El ritual del ajo suele recomendarse en momentos de cierre de ciclos.

Qué significa tirar un diente de ajo por el inodoro

Por Lucas Vasquez

Colocarla en cualquier rincón puede ser un error silencioso. Por eso, la clave está en alinearlas con los puntos energéticos correctos del hogar para que su simbolismo se traduzca en bienestar.

planta del dinero feng shui
El secreto de estos tipos de plantas está en el lugar, la intención y el equilibrio del entorno.

El secreto de estos tipos de plantas está en el lugar, la intención y el equilibrio del entorno.

La planta del dinero y su significado en el Feng Shui

En el Feng Shui, las plantas representan crecimiento, renovación y movimiento constante de energía vital.

La planta del dinero se asocia específicamente con la abundancia sostenida, ya que sus hojas redondeadas evocan monedas y prosperidad continua. No se trata de riqueza instantánea, sino de un flujo estable que se mantiene en el tiempo.

  • La Pilea peperomioides, conocida como “planta china del dinero”, simboliza expansión y equilibrio económico. Su crecimiento ordenado y simétrico representa finanzas controladas y oportunidades que se multiplican.
  • Por su parte, el Plectranthus verticillatus, también llamado “planta del dólar”, se vincula con la atracción de oportunidades laborales y protección del dinero ya ganado.

Según el Feng Shui, estas plantas funcionan como activadores energéticos: no crean riqueza por sí solas, pero potencian la energía del entorno. Por eso es fundamental que estén sanas, con hojas verdes y sin marchitarse. Una planta descuidada puede reflejar estancamiento económico o desorden financiero.

Además, se recomienda que quien la coloque lo haga con una intención clara. El Feng Shui sostiene que la energía se potencia cuando el acto es consciente, reforzando el vínculo simbólico entre la planta y la prosperidad.

planta del dólar feng shui

Cuál es el mejor lugar para ubicar la planta del dinero y activar la riqueza

  • El lugar más recomendado para colocar la planta del dinero es el sector sureste de la casa, conocido en el Feng Shui como el área de la riqueza y la prosperidad. Este sector está directamente relacionado con el crecimiento económico, los ingresos y la estabilidad financiera.
  • Ubicar la planta en este punto ayuda a activar el flujo de energía positiva vinculada al dinero. Para identificarlo, se puede usar una brújula o una app en el celular y localizar el sureste desde el centro del hogar. No hace falta que sea exacto al milímetro: la intención y la coherencia del espacio también influyen.

Otro lugar clave es cerca de la entrada principal

Para el Feng Shui, la puerta de entrada es por donde ingresa la energía al hogar. Colocar la planta del dinero allí simboliza que la prosperidad entra y se queda. Es importante que el espacio esté limpio, iluminado y libre de objetos rotos.

También puede ubicarse en una zona de trabajo o escritorio, especialmente si se busca potenciar ingresos laborales o proyectos personales. En este caso, se recomienda colocarla hacia el lado izquierdo del escritorio (visto desde donde uno se sienta), zona asociada al crecimiento económico.

planta del dólar y dinero feng shui

La planta del dinero no atrae riqueza por arte de magia, pero según el Feng Shui, bien ubicada y cuidada, puede convertirse en un poderoso símbolo de prosperidad, estabilidad económica y buena fortuna.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera
La agricultura transformó una planta silvestre en múltiples alimentos esenciales.

El coliflor, el brócoli y el repollo nacen de la misma planta y no lo sabías

Por Lucas Vasquez
Esta planta genera un impacto emocional positivo, ya que sus colores y las mariposas transmiten sensación de calma.

La planta que ama el sol, es colorida y es un alimento esencial para las mariposas

Por Lucas Vasquez
el error al regar tus plantas de interior que las esta matando: como evitarlo y hacerlas florecer

El error al regar tus plantas de interior que las está matando: cómo evitarlo y hacerlas florecer

Por Cristian Reta