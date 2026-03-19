19 de marzo de 2026 - 12:16

La gira global de K-Pop Demon Hunters que impulsa Netflix para exprimir cada centavo

El tour mundial tendrá como protagonistas a las cantantes originales EJAE, Audrey Nuna y REI AMI. ¿Llegará a Argentina?

Tras ganar el Óscar a Mejor Canción y Mejor Película Animada, Netflix prepara una gira mundial con K-Pop Demon Hunters

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La película se llevó las estatuillas a Mejor Canción Original en los premios Óscar gracias a su tema principal, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, y Mejor Película Animada.

Más allá del doble galardón, el logro tuvo un fuerte impacto en la industria: no es habitual que una película animada vinculada al K-pop alcance este tipo de reconocimiento y menos aún que su canción consiga posicionarse en el puesto número uno de los rankings musicales a nivel global.

Embed - Oscars: HUNTR/X Performs 'KPop Demon Hunters' Anthem 'Golden'

El impacto de sus protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, trascendió la ficción y el proyecto logró posicionarse en lo más alto de los rankings musicales. Según trascendió en medios especializados, la compañía evalúa una gira que recorrería múltiples ciudades con shows en vivo pensados para estadios y arenas de entre 10 mil y 20 mil personas.

Detrás del proyecto hay una fuerte puja entre productoras de espectáculos en vivo, con propuestas millonarias incluso antes de que exista un promotor definido.

Cómo sería el tour oficial de "K-Pop Demon Hunters"

Aunque el proyecto aún está en etapa inicial, ya se conocen algunos detalles del formato que tendría la gira: presentaciones con fuerte impronta visual y narrativa, integración de artistas virtuales con performances en vivo, segmentos orquestales combinados con K-pop y un enfoque familiar, pensado para fans de distintas edades. Ademas, las voces originales, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, serían parte central del proyecto.

Las voces originales, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, serían parte central del proyecto
Las voces originales, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, serían parte central del proyecto

Las voces originales, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, serían parte central del proyecto

Cuándo podría concretarse la gira

Si bien no hay fechas oficiales, el objetivo es que el tour vea la luz en 2027. Entre los rumores está que abarcará varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina.

Netflix ya confirmó la secuela de "K-Pop Demon Hunters"

En paralelo al desarrollo del show en vivo, la plataforma confirmó que K-Pop Demon Hunters 2 está en camino.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

El nuevo film volverá a contar con el equipo creativo original, incluyendo a Maggie Kang y Chris Appelhans en el guion. Aunque la trama se mantiene en secreto, algunas pistas sugieren que la historia podría centrarse en otros personajes del grupo, ampliando el universo narrativo. El estreno, por ahora, está proyectado para 2029.

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