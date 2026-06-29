Otra predicción del brujo ghanés que se volvió viral por "neutralizar" a Harry Kane: "Argentina será..."

El brujo ghanés se volvió famoso en redes sociales tras atribuirse el empate “aburrido” entre la selección africana e Inglaterra. Es popular también por anticipar la lesión de Cristiano Ronaldo en 2014.

Esta vez, Bonsam aseguró que la Selección Argentina liderada por Lionel Messi será eliminada por Cabo Verde en los dieciseisavos de final -partido que se disputará el próximo viernes a las 19-. Cabe recordar que Kane tuvo un partido para el olvido frente al conjunto africano, incluso errando un gol debajo del arco.

La insólita predicción del brujo ghanés El partido entre ambas selecciones se jugará este viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Cabo Verde viene enaltecida tras una “fase de grupos memorable”, donde logró clasificar como segundo luego de tres empates. Gracias a esa actuación, Uruguay y Arabia Saudita quedaron eliminados.

A pocos días del encuentro, el espiritualista afirmó que la vigente campeona del mundo no logrará superar la serie y quedará fuera del torneo. Bonsam tomó notoriedad, y la gente lo tomó en serio, tras el empate que alimentó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Tras aquel partido, el propio brujo aseguró que “liberaría” al delantero inglés para su siguiente encuentro. Luego, Inglaterra venció 2-0 a Panamá y Kane convirtió uno de los goles, hecho que volvió a impulsar la repercusión de sus declaraciones.