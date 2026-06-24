Insólito: el brujo de Ghana que se volvió viral por "frenar" a Harry Kane con un "trabajo espiritual"

El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 dejó una de las historias más insólitas fuera de la cancha. En esta ocasión, un brujo ghanés aseguró antes del encuentro que iba a neutralizar al delantero Harry Kane con un supuesto “trabajo espiritual” .

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Tras el partido totalmente “aburrido” y una noche frustrante para el equipo inglés por la sólida defensa africana, Nana Kwaku Bonsam sostuvo que había cumplido su objetivo .

La situación tomó mayor repercusión porque el delantero inglés tuvo una ocasión muy clara sobre el final del partido y no logró convertir. El remate, tras un rebote en el área, se fue por encima del travesaño y alimentó las bromas de los hinchas en las redes sociales.

En la previa del encuentro, Bonsam, conocido internacionalmente por sus predicciones y por haberse adjudicado años atrás una lesión de Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2014, había asegurado que estaba trabajando para limitar la influencia del capitán inglés.

“Estoy trabajando sobre Harry Kane. He mostrado antes de lo que soy capaz, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo” , afirmó el espiritualista ghanés en declaraciones replicadas por medios internacionales.

El propio Bonsam aclaró que su intención no era provocarle una lesión grave al delantero del Bayern Múnich, sino apenas impedir que tuviera una actuación determinante contra Ghana.

“No le deseo una lesión seria. Será solo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana”, sostuvo antes del partido.

Cómo le fue a Harry Kane en el partido

Lo cierto es que, más allá de la explicación futbolística, el desarrollo del encuentro alimentó la leyenda: Inglaterra dominó la posesión, tuvo la pelota durante largos pasajes, pero no logró quebrar a una Ghana ordenada, intensa y muy disciplinada en defensa.

El equipo dirigido por Carlos Queiroz apostó por un bloque bajo, cerró caminos hacia el área y rodeó permanentemente a Kane cada vez que el delantero intentó intervenir cerca de la zona de definición.

La chance más clara del goleador inglés llegó a los 41 minutos del segundo tiempo cuando Nico O’Reilly cabeceó al travesaño y Kane tomó el rebote, pero remató por encima del arco.

Después del partido, el propio delantero reconoció la dificultad de esa acción: “No pude ponerme bien encima de la pelota. Me respaldo para marcar ese tipo de chances la mayoría de las veces, pero soy delantero hace tiempo y sé que no siempre entran”.

“Ahora voy a liberar a Kane”, aseguró el brujo

El 0-0 hizo explotar las redes sociales, donde los hinchas ghaneses y varios usuarios neutrales bromearon con que el “trabajo” de Nana Kwaku Bonsam había dado resultado. Lejos de bajarse de la historia, el brujo ghanés volvió a hablar tras el encuentro y aseguró que su misión estaba cumplida.

“Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra”, afirmó Bonsam, en una frase que volvió a viralizarse después del empate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2069817619163550120?s=20&partner=&hide_thread=false “Soy el espiritista más poderoso del mundo. Ahora VOY A LIBERAR a Harry Kane para que PUEDA MARCAR en el próximo partido de Inglaterra.”



El brujo Nana Kwaku Bonsam, después del Ghana-Inglaterra. pic.twitter.com/kvwI6Pc2p6 https://t.co/nGDlNOhJuf — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 24, 2026

El próximo compromiso de Inglaterra será ante Panamá, mientras que Ghana cerrará la fase de grupos frente a Croacia, en una definición clave para conocer los clasificados a los dieciseisavos de final.