La crisis de la moda rápida en Ghana: millones de prendas usadas contaminan humedales protegidos

Cada semana llegan a Ghana 15 millones de prendas usadas. El 40% es basura inutilizable que termina en humedales protegidos, afectando a especies en peligro de extinción.

El hábito de comprar y desechar ropa barata alcanzó un punto crítico a nivel global. Lo que para muchos es una simple limpieza de placard, para países como Ghana representa una crisis ambiental sin precedentes. Cada segundo, el equivalente a un camión lleno de textiles se descarta en el mundo, inundando ecosistemas protegidos.

La industria de la moda produce anualmente unos 150.000 millones de prendas, de las cuales se desechan 92 millones de toneladas. Gran parte de este volumen termina en el "Sur Global", en países que funcionan como vertederos de la moda rápida. En Ghana, estas prendas son conocidas localmente como "obroni wawu", que en idioma akan significa "ropa del hombre blanco muerto".

image El colapso del Delta del Densu y la amenaza de los microplásticos La acumulación de residuos de marcas masivas como Zara, H&M y Primark ha invadido el Delta del Densu, un humedal de importancia internacional. Este sitio, que debería ser un santuario para 60 especies de aves y tortugas marinas, se ha convertido en un vertedero ilegal de toneladas de fibras sintéticas. La degradación de estos materiales libera microplásticos en el agua, contaminando la cadena alimentaria y la salud humana.

El problema no es solo ambiental, sino también social. Las comunidades pesqueras locales ven cómo las prendas se enredan en sus redes, destruyendo su única fuente de sustento. Aunque históricamente el mercado de ropa usada generó empleo, la baja calidad de la fast fashion actual ha provocado que casi la mitad de lo que llega sea basura. En la ciudad de Accra, solo se pueden procesar 30 de las 100 toneladas de desecho textil que se generan a diario.

image El impacto de la ropa usada en el desierto y humedales de Latinoamérica Esta crisis no es exclusiva del continente africano. En Latinoamérica, Chile y Guatemala se posicionan como los principales importadores de ropa de segunda mano debido a la falta de aranceles y restricciones. Chile es actualmente el cuarto importador mundial en este rubro, recibiendo unas 60.000 toneladas al año. De ese total, aproximadamente 40.000 toneladas terminan desechadas en el desierto, replicando el modelo de contaminación observado en África.

La producción global de moda se ha duplicado desde el año 2000, fomentando un modelo de consumo insostenible que sobrepasa la capacidad de gestión de residuos de cualquier país. Organizaciones como Greenpeace advierten que la única solución real es avanzar hacia un consumo responsable y el cuidado del planeta, cuestionando la necesidad de producir ropa de forma tan desmedida.