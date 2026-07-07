El día que trataron de "tonto" a Messi en las pirámides de Egipto

La Selección argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa del encuentro, volvió a tomar protagonismo un episodio protagonizado por Lionel Messi durante una visita al país africano en 2017, que generó una inesperada controversia.

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El capitán argentino estuvo en Egipto el 21 de febrero de ese año como parte de una campaña solidaria y promocional impulsada por una empresa local. Durante su estadía recorrió las emblemáticas pirámides de Guiza acompañado por Zahi Hawass , uno de los arqueólogos más reconocidos del mundo y exministro de Antigüedades de Egipto.

Tiempo después, Hawass reveló su decepción por la actitud que , según él, mostró Messi durante la visita.

"Cuando estaba hablando con él, su cara era como una piedra. No mostró el mínimo interés en lo que le estaba contando", afirmó en una entrevista con la televisión egipcia.

El arqueólogo explicó que dedicó alrededor de media hora a guiar al entonces futbolista del Barcelona y a explicarle la historia de las pirámides, convencido de que la presencia del argentino sería una gran promoción para el turismo del país.

"Le expliqué el monumento porque tiene millones de seguidores en todo el mundo. Es bueno para Egipto y para el turismo", recordó. Sin embargo, aseguró que nunca logró captar la atención del rosarino.

"No vi en su cara ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los faraones que ordenaron construir las pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción", sostuvo.

Hawass incluso comparó la actitud de Messi con la del actor estadounidense Will Smith, quien también visitó las pirámides.

"Él es un intelectual. Lee y hace preguntas cada minuto. Conoce la historia de las pirámides. Cenamos juntos y durante una hora y media hablamos de antigüedades. Hay una enorme diferencia", sentenció.