La señal de tránsito triangular con fondo blanco, borde rojo y una figura negra atravesada por líneas laterales es una advertencia de peligro. Su nombre técnico es P-1e: tramo con accesos directos . El símbolo indica que más adelante existen varios ingresos desde propiedades, caminos secundarios, estaciones de servicio, comercios u otros accesos conectados directamente con la carretera.

Qué significa la señal de tránsito con fondo blanco, una flecha a la derecha y un punto rojo

La línea vertical representa la vía principal . Los pequeños trazos laterales simbolizan los accesos que desembocan sobre ella desde distintos puntos.

A simple vista puede parecer una flecha rota o cortada, pero no indica que el camino termine ni que esté prohibido avanzar. Su función es advertir sobre posibles incorporaciones.

Los usuarios que salen desde esos accesos directos deben ceder el paso a quienes ya circulan por la vía principal.

La señal no cambia por sí sola esa prioridad. Lo que hace es avisar a los conductores de la carretera principal para que anticipen vehículos que podrían ingresar con poca visibilidad o calcular mal la distancia.

Qué significa la señal de tránsito con un triángulo blanco, bordes rojos y una flecha negra cortada

Cómo actuar al verla

Reducir moderadamente la velocidad: sin frenar de forma brusca.

sin frenar de forma brusca. Observar los laterales: pueden aparecer autos, motos, bicicletas o peatones.

pueden aparecer autos, motos, bicicletas o peatones. Aumentar la distancia: permite reaccionar ante una incorporación inesperada.

permite reaccionar ante una incorporación inesperada. No adelantar sin visibilidad: los accesos multiplican los puntos de conflicto.

los accesos multiplican los puntos de conflicto. Mantener la prioridad con prudencia: tener paso no elimina la obligación de evitar un choque.

Por qué puede generar confusión

Es una señal relativamente nueva dentro del catálogo español y no forma parte con el mismo diseño de todos los sistemas viales del mundo. Por eso, muchos conductores la confunden con una intersección escalonada o una vía cortada.

El triángulo y el borde rojo son la pista principal: se trata de una advertencia, no de una prohibición. El conductor puede continuar, pero debe hacerlo con mayor atención.