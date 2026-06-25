25 de junio de 2026 - 17:35

La picazón en el cuerpo sin lesiones visibles puede ser una señal de alteraciones en los conductos biliares

Cuando aparece una picazón en todo el cuerpo es una señal de algo anda mal. Es una señal de que los conductos biliares no funcionan normal.

No toda picazón del cuerpo indica una enfermedad hepática.

No toda picazón del cuerpo indica una enfermedad hepática.

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Por Lucas Vasquez

La picazón en el cuerpo sin heridas, alergias visibles ni irritación en la piel puede tener diversas causas, pero una de ellas suele pasar desapercibida: las alteraciones en el flujo de la bilis. Cuando los conductos biliares se ven afectados, algunas sustancias que deberían ser eliminadas por el organismo pueden acumularse y provocar una picazón persistente.

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picazón en el cuerpo
La persistencia del síntoma sin una causa aparente debe ser evaluada por un profesional de la salud.

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Por qué la bilis puede causar picazón

Los conductos biliares son pequeños canales que transportan la bilis desde el hígado hasta el intestino, donde cumple una función importante en la digestión de las grasas. Cuando este flujo se ve alterado, puede producirse una condición conocida como colestasis.

En esta situación, ciertos compuestos relacionados con la bilis pueden acumularse en el organismo e irritar las terminaciones nerviosas de la piel, generando una picazón generalizada que muchas veces aparece sin manchas, ampollas ni descamación.

Cuáles son las señales que merecen atención

La picazón relacionada con el hígado o con los conductos biliares puede confundirse fácilmente con piel seca o con una reacción alérgica. Sin embargo, existen algunos signos que pueden indicar la necesidad de realizar una evaluación médica:

  • Picazón persistente en el cuerpo sin lesiones visibles.
  • Empeoramiento durante la noche o después de un baño caliente.
  • Picazón intensa en las palmas de las manos y las plantas de los pies.
  • Cansancio sin una causa aparente acompañado de picazón.
  • Orina oscura, heces claras o coloración amarillenta de la piel y los ojos.
picazón en el cuerpo
Un diagnóstico oportuno puede ayudar a identificar el origen del problema.

Un diagnóstico oportuno puede ayudar a identificar el origen del problema.

Qué indica el estudio científico

Según el estudio observacional Relationship between pruritus and sleep in participants with primary biliary cholangitis in the Phase 2b GLIMMER trial, publicado en la revista Alimentary Pharmacology & Therapeutics, la picazón en personas con colangitis biliar primaria suele intensificarse durante la noche y está asociada con una peor calidad del sueño.

Este hallazgo es relevante porque demuestra que la picazón no es solamente una molestia cutánea. En las enfermedades que afectan los conductos biliares, este síntoma puede repercutir en el descanso, la energía diaria y la calidad de vida, incluso antes de que aparezcan señales más evidentes.

Cuándo investigar los conductos biliares

La evaluación médica resulta especialmente importante cuando la picazón es persistente, no mejora con hidratación ni con antihistamínicos habituales, o aparece junto con otros síntomas generales. Entre los aspectos que el médico puede analizar se encuentran:

  • Análisis de sangre como fosfatasa alcalina, GGT y bilirrubinas.
  • Marcadores autoinmunes, como el anticuerpo antimitochondrial.
  • Ecografía u otros estudios por imágenes del hígado y las vías biliares.
  • Antecedentes de enfermedades autoinmunes, trastornos de la tiroides o uso de determinados medicamentos.
  • Presencia de ictericia, pérdida de peso o dolor abdominal.
picazón en el cuerpo

La colangitis biliar primaria aparece como una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico ataca los conductos biliares del hígado. Esta afección puede provocar síntomas como picazón, fatiga, sequedad bucal y sequedad ocular.

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