No tires la cáscara de la sandía: ahí se esconde el nutriente que más necesita el cuerpo

La pulpa roja de la sandía es lo más rico, pero la parte blanca tiene más fibra, menos azúcar y un compuesto que casi nadie conoce para reutilizarla.

Es interesante conocer las opciones menos comestibles de la sandía para una nutrición saludable.

Cuando se corta la sandía, se come la parte roja y la cáscara va directo a la basura. Es un gesto tan automático que nadie lo cuestiona. Pero resulta que esa parte que se tira (la capa blanca entre la pulpa y la cáscara verde) concentra uno de los compuestos más interesantes de toda la fruta.

No es un dato menor. La cáscara blanca de la sandía tiene menos azúcar que la pulpa, más fibra y un aminoácido llamado citrulina que el cuerpo convierte en arginina, una sustancia vinculada a la salud cardiovascular y a la circulación. Durante años se descartó por hábito. Ahora la ciencia le está prestando atención.

cáscara de sandía La cáscara favorece la digestión, pero es menos comestible. WEB Qué tiene la cáscara que no tiene la pulpa La diferencia más importante entre la cáscara blanca y la pulpa roja no está en el sabor, sino en lo que contiene.

La cáscara blanca de la sandía tiene cantidades importantes de vitaminas A, C y potasio, magnesio y otros nutrientes esenciales. Pero lo que la hace especialmente valiosa es la concentración de citrulina. La cáscara de sandía es una fuente natural de L-citrulina, un aminoácido asociado a la circulación, el rendimiento atlético y la salud cardiovascular. La citrulina que se ingiere se convierte en el organismo en arginina, otro aminoácido que participa en la dilatación de los vasos sanguíneos. Estudios sugieren que la citrulina mejora la entrega de oxígeno a los músculos, lo que podría mejorar el rendimiento físico.

Hay otro dato que sorprende: la cáscara blanca de la sandía tiene menos azúcar y más fibra que la pulpa. Eso la convierte en una opción interesante para quienes quieren los beneficios de la sandía sin el pico de glucosa que da la parte roja. Un estudio publicado en 2023 en la revista Human Nutrition & Metabolism encontró que consumir sandía con cáscara estabilizó la respuesta de glucosa comparado con consumir solo la pulpa, y generó mayor sensación de saciedad.

cáscara de sandía Las semillas de sandía, secas o crudas, son una buena fuente de magnesio y folato. WEB Cómo usarla sin que sepa raro El obstáculo más grande es mental, no gastronómico. La cáscara blanca tiene una textura crujiente similar a la del pepino y aguanta bien métodos de cocción como el salteado, el encurtido o incluso el asado. La forma más simple de incorporarla es cruda en ensaladas. Con un pelador de verduras se retira la capa verde exterior y lo que queda (la parte blanca) se ralla o se corta en tiras finas. El sabor es neutro y absorbe bien los aderezos. También funciona en batidos: no cambia demasiado el sabor y suma fibra y citrulina a cualquier combinación de frutas.

Con un se y lo que queda (la parte blanca) se o se El sabor es y También funciona en no cambia demasiado el sabor y y a cualquier combinación de frutas. Para los que quieren algo más elaborado, el encurtido es una de las preparaciones más antiguas que existen. Históricamente, la cáscara de sandía tuvo un papel importante en la cocina y la conservación de alimentos en muchas culturas, usada en encurtidos, salteados, conservas y recetas tradicionales.

es una de las preparaciones más antiguas que existen. Históricamente, la cáscara de sandía tuvo un papel importante en la cocina y la conservación de alimentos en muchas culturas, usada en encurtidos, y La mermelada es otra opción. Para hacerla, se retira la capa verde exterior y se cortan la parte blanca más una fina capa de pulpa roja en cubos. Se mezcla con azúcar, se deja reposar varias horas y se cocina a fuego suave hasta conseguir la consistencia deseada. Al final se agrega jugo de limón antes de envasar. cáscara de sandía WEB La sandía es casi toda comestible, pero durante décadas se ha consumido apenas una tercera parte de lo que ofrece. La cáscara blanca tiene más fibra, menos azúcar y un compuesto cardiovascular que la pulpa roja no tiene en la misma cantidad.