5 de agosto de 2026 - 10:30

Ni bicarbonato ni limón: el truco con vinagre blanco que deja las llaves como nuevas y elimina el óxido

Las llaves acumulan grasa y óxido por el uso diario; rociarlas con vinagre blanco una vez al mes permite desprender la suciedad incrustada en sus ranuras.

Con este truco podés dejar tus llaves como nuevas.&nbsp;

Con este truco podés dejar tus llaves como nuevas. 

Foto:

Por Sofía Serelli

Las llaves del hogar figuran entre los objetos de uso cotidiano más manipulados, lo que facilita la acumulación constante de suciedad, grasa y restos de óxido. Un truco de mantenimiento casero sugiere el uso de vinagre blanco para limpiar estas superficies metálicas y devolverles un aspecto cuidado sin recurrir a químicos agresivos.

Leé además

Entra en vigor la ley que prohibe a las mascotas en estos espacios. 

Oficial y confirmado: entra en vigor la ley que prohíbe mantener perros y gatos de forma habitual en balcones, sótanos, terrazas y patios

Por Daniela Leiva
Las cascadas de sangre en la Antártida tendrían microorganismos muy antiguos en su composición. 

Según un estudio, las "Cascadas de Sangre" de la Antártida albergan descendientes de antiguas criaturas marinas

Por Daniela Leiva

Las piezas metálicas que abren puertas están en contacto permanente con las manos, acumulando capas de polvo y grasitud. Con el tiempo, esta mezcla se deposita en las ranuras profundas, afectando la estética y la integridad del metal al fomentar la aparición de manchas de óxido superficial.

El proceso de desinfección y limpieza con vinagre blanco

La aplicación de este recurso comienza con una acción directa sobre el metal. Se puede optar por rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco directamente sobre las llaves o humedecer un paño limpio con el producto. El objetivo es que el componente entre en contacto con los sedimentos de las zonas de difícil acceso.

Una vez aplicado, es necesario dejar que el vinagre actúe durante unos minutos sobre la superficie. Este intervalo permite que las propiedades desengrasantes del líquido aflojen la suciedad y las partículas de óxido más persistentes que suelen formarse con el paso de los años en los surcos tallados.

El vinagre blanco destaca por su capacidad para actuar como un potente agente limpiador en diversas superficies. En las llaves, su efectividad se concentra en la remoción de la suciedad que se aloja en el metal, donde el roce diario y el contacto con la piel dejan rastros constantes de residuos.

Mantenimiento mensual para prevenir el deterioro metálico

Para finalizar, se utiliza un paño seco o una toalla de papel para retirar los restos de producto y suciedad. Este paso asegura que la llave quede seca, evitando que la humedad residual genere corrosión. La superficie recupera su limpieza original al eliminarse las manchas de óxido ligero.

Este truco hogareño se presenta como una alternativa para quienes buscan evitar productos de limpieza más fuertes que podrían dañar el acabado de las piezas. Al ser una solución accesible, permite integrar el cuidado de las llaves dentro de las rutinas habituales de higiene, atendiendo a objetos que suelen pasar desapercibidos en el día a día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arranca la alerta de Zonda

Renuevan alerta por Zonda: a qué zonas afectará por 48 horas

Por Redacción Sociedad
Truco para controlar el azúcar en sangre y poder comer papa y arroz: cocinar y enfriar estos alimentos transforma su almidón, permitiendo una absorción de glucosa más lenta.

El truco de la papa fría y otros 6 secretos de nutricionista para evitar los picos de azúcar en sangre

Descubrí por qué deberías poner bicarbonato de sodio al rededor del inodoro. 

Qué pasa si esparces bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: el truco que gana popularidad

Las valijas necesitan buen estado en cada viaje y este truco lo soluciona.

Qué significa ponerle cinta adhesiva a las ruedas de las valijas antes de cada viaje