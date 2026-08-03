Qué significa ponerle cinta adhesiva a las ruedas de las valijas antes de cada viaje

No es solo para amortiguar golpes. Auxiliares de vuelo lo recomiendan la cinta por un motivo de higiene en las valijas.

Las valijas necesitan buen estado en cada viaje y este truco lo soluciona.

A la hora de preparar el equipaje, la mayoría de las personas se preocupa por el peso de la valija, el cierre o la seguridad de sus pertenencias. Sin embargo, colocar cinta adhesiva alrededor de las ruedas antes de despachar las valijas en el aeropuerto es un truco cada vez más frecuente.

Aunque pueda parecer un detalle menor, quienes viajan con frecuencia aseguran que este método ayuda a proteger una de las partes más vulnerables del equipaje y, sobre todo, a resolver un problema del que casi nadie habla: cuánta suciedad y bacterias acumulan las ruedas después de un viaje.

El truco lo atribuyen a auxiliares de vuelo que lo comparten como parte de su rutina habitual de viaje. WEB El dato que explica por qué el truco se volvió tan popular Un estudio de 2025 realizado por InsureandGo encontró que el equipaje transporta aproximadamente 58 veces más bacterias que el asiento de un inodoro público y que las ruedas de las valijas son la parte que concentra la mayor cantidad de bacterias y hongos, convirtiéndose en un verdadero criadero de distintos tipos de suciedad, incluyendo bacterias de la piel y contaminantes recogidos en calles y terminales de todo el mundo.

Muchos pasajeros apoyan la valija sucia directamente sobre la cama o los muebles de casa apenas llegan, sin considerar la contaminación que las ruedas cargan después de terminales internacionales y calles de otros países. Ese es, según quienes promueven el truco, el motivo principal detrás de la cinta: no se trata solo de proteger el mecanismo, sino de evitar que esa suciedad termine dentro de la casa.

Cómo funciona el truco paso a paso La versión que más circula usa cinta aisladora negra, un material económico y fácil de conseguir, pensado originalmente para aislar cables eléctricos. Se envuelve alrededor de cada rueda antes de salir de viaje, cubriendo la superficie de rodamiento sin trabar el giro completo y se retira o se limpia apenas se llega a destino.

un material económico y fácil de conseguir, pensado originalmente para aislar cables eléctricos. Se envuelve alrededor de cada antes de salir de viaje, cubriendo la superficie de rodamiento sin trabar el giro completo y se retira o se limpia apenas se llega a destino. Uno de los principales beneficios de colocar la cinta es que actúa como una barrera temporal frente al polvo, la arena, pequeños residuos o líquidos que pueden acumularse en los rodamientos. Si esas partículas ingresan al mecanismo, las ruedas pueden empezar a girar con dificultad o a producir ruidos molestos al desplazarse, algo que muchos videos virales muestran resolver con este mismo truco en apenas unos segundos.

de colocar la cinta es que actúa como una frente al la pequeños o que pueden acumularse en los rodamientos. Si esas partículas ingresan al mecanismo, las ruedas pueden empezar a girar con o a producir al desplazarse, algo que muchos videos virales muestran resolver con este mismo truco en apenas unos segundos. Además, algunos viajeros usan la cinta para inmovilizar parcialmente las ruedas durante el despacho, evitando que la valija ruede de forma inesperada sobre las cintas transportadoras o mientras es manipulada por el personal del aeropuerto, lo que reduce el riesgo de golpes o caídas. La higiene en cada objeto de viaje es indispensable. WEB El truco de la cinta en las ruedas de la valija no es solo una moda pasajera de redes sociales: combina un beneficio higiénico, respaldado por datos concretos sobre cuánta bacteria acumulan las ruedas durante un viaje, con una protección mecánica menor frente a golpes y suciedad en tránsito.