Qué significa la señal de exclamación en el tablero de tu auto y cuándo puede indicar una falla grave

Los símbolos que aparecen en el tablero del auto cumplen una función clave para la seguridad y el mantenimiento del vehículo. Entre las señales que más dudas generan se encuentra el signo de admiración, un indicador que puede alertar sobre problemas relacionados con los frenos o con la presión de los neumáticos.

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Cuando el vehículo se pone en marcha, es normal que algunos testigos se enciendan durante unos segundos como parte de una verificación automática. Sin embargo, si alguna luz permanece encendida o aparece durante la conducción, puede estar indicando una anomalía que requiere atención.

Los fabricantes incorporan estos indicadores para advertir sobre fallas que muchas veces pasan desapercibidas para el conductor . Detectarlas a tiempo puede evitar averías más costosas y, en determinados casos, prevenir situaciones de riesgo en la ruta o en la ciudad.

Uno de los símbolos más conocidos es el signo de admiración asociado al sistema de frenado.

Si esta luz permanece encendida después de arrancar , una de las causas más comunes es que el freno de mano continúe activado. No obstante, también puede señalar un inconveniente en algún componente del sistema de frenado.

La situación requiere mayor atención cuando comienza a titilar o aparece acompañado por una señal sonora. En estos casos, podría existir una falla en el sistema ABS o en otros elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de los frenos.

Qué hacer si la advertencia permanece encendida

Los especialistas recomiendan actuar con precaución ante cualquier anomalía relacionada con los frenos. Si la luz de advertencia no se apaga o aparece durante la marcha junto con sonidos de alerta, lo más conveniente es reducir la velocidad de manera segura y detener el vehículo en un lugar adecuado.

Continuar circulando con una posible falla en el sistema de frenado puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir un accidente. Una vez detenido el automóvil, se aconseja solicitar asistencia mecánica o contactar a un taller especializado para realizar una revisión completa antes de retomar el viaje.

señal del tablero del auto WEB

El signo de admiración amarillo y la presión de los neumáticos

Existe otro símbolo con signo de admiración que suele generar confusión entre los conductores. En este caso, la advertencia está relacionada con la presión de los neumáticos y generalmente se muestra en color amarillo.

Este testigo forma parte del sistema de monitoreo de presión de neumáticos y se activa cuando una o más ruedas presentan niveles de inflado inferiores a los recomendados por el fabricante.

Circular con neumáticos desinflados puede afectar la estabilidad, aumentar el consumo de combustible y acelerar el desgaste de las cubiertas. Además, en situaciones extremas, incrementa el riesgo de sufrir daños en los neumáticos o perder el control del vehículo.

ranuras en neumáticos WEB

Cómo solucionar la advertencia de baja presión

Cuando se enciende esta luz, lo primero es verificar la presión de todas las ruedas. La solución suele consistir en inflar los neumáticos hasta alcanzar los valores indicados por el fabricante del vehículo.

Para ello, se puede acudir a una estación de servicio o utilizar un compresor adecuado. Después de corregir la presión, algunos modelos apagan automáticamente la advertencia, mientras que otros requieren reiniciar manualmente el sistema de monitoreo.