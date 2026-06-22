Llegó a Mendoza una de las principales gigantes automotrices del país

La red internacional de autos de mantenimiento y reparación multimarca Eurorepar anunció su llegada a Mendoza mediante una alianza estratégica con Grupo Lorenzo. El nuevo centro de servicios integrales ya comenzó a operar en el Circuito Pinar del Este, en Guaymallén e incorporó a la provincia una propuesta respaldada por la experiencia global de Stellantis .

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La apertura representa un paso relevante para el mercado de posventa automotriz de la región, ya que combina la tecnología, los procesos y el catálogo internacional de repuestos de Eurorepar con el conocimiento y la trayectoria que Grupo Lorenzo ha desarrollado en el mercado local durante décadas.

Desde la empresa destacaron que el nuevo establecimiento estará orientado a brindar servicios de mantenimiento y reparación para vehículos de distintas marcas, bajo estándares de calidad alineados con los exigidos por Stellantis a nivel mundial.

La llegada de Eurorepar a Mendoza se apoya en la estructura y experiencia de Grupo Lorenzo, firma con una extensa trayectoria en la comercialización y el servicio automotor. Esta alianza busca ofrecer a los usuarios una alternativa respaldada por una red global, pero con atención y gestión local.

“La incorporación de Eurorepar a nuestra cartera de servicios es un paso natural en nuestra evolución. Confiamos en que nuestra experiencia en el sector posventa será el pilar fundamental para brindar la confianza que los usuarios de todas las marcas buscan hoy en Mendoza”, señalaron desde la dirección de Grupo Lorenzo.

Con este desembarco, Mendoza suma un nuevo actor al segmento de servicios automotrices, en un contexto en el que crece la demanda de soluciones de mantenimiento especializadas, acceso a repuestos de calidad y atención técnica para vehículos de diferentes marcas.

Una propuesta multimarca integral

A diferencia de los talleres convencionales, Eurorepar en Guaymallén ofrece una solución 360° para vehículos de cualquier marca, modelo y año. Entre sus principales atributos destacan:

Garantía Stellantis: Todas las intervenciones cuentan con el respaldo de uno de los grupos automotrices más grandes del mundo.

Repuestos Eurorepar: Una gama de recambios con excelente relación calidad-precio, diseñados para cumplir con las exigencias técnicas más estrictas.

Equipamiento de última generación: Diagnóstico computarizado y herramientas de precisión.

Mantenimiento preventivo y correctivo: Cambio de aceite, frenos, baterías, neumáticos, suspensión y revisiones generales de seguridad.