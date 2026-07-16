16 de julio de 2026 - 08:50

Los viveristas coinciden: la planta que más sufre cuando se coloca al lado de una estufa durante el invierno

Los viveristas explican por qué algunas plantas sufren más el invierno cuando se colocan cerca de una estufa.

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Por Ignacio Alvarado

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El error parece lógico: si las personas buscan calor en invierno, ¿por qué las plantas no harían lo mismo?

La respuesta está en cómo funciona el ambiente que genera una estufa.

Más que calor, produce una fuerte disminución de la humedad del aire.

Por qué el helecho es la planta que más sufre en invierno

Los helechos provienen de ambientes húmedos y con temperaturas relativamente estables.

Sus hojas finas pierden agua con rapidez cuando quedan expuestas al aire seco generado por estufas eléctricas, a gas o calefactores.

Como consecuencia, comienzan a aparecer puntas marrones, hojas secas y una pérdida gradual del color verde intenso.

En muchos casos, la planta parece estar bien regada.

Sin embargo, el problema no está en el sustrato.

Está en el ambiente.

Qué recomiendan los viveristas

Los especialistas aconsejan mantener el helecho alejado de cualquier fuente directa de calor.

Lo ideal es ubicarlo en un lugar muy luminoso, pero sin recibir corrientes calientes de manera permanente.

También ayuda pulverizar agua sobre las hojas durante los días más secos o colocar un recipiente con agua cerca de la planta para aumentar ligeramente la humedad ambiental.

Otro consejo importante consiste en evitar moverla constantemente.

Los cambios bruscos de temperatura también generan estrés.

Otras plantas sensibles al calor de la calefacción

Además de los helechos, otras especies de interior pueden verse afectadas:

  • Calatheas.
  • Marantas.
  • Fitonias.
  • Palmas de salón.
    Calathea

    Calathea

Todas ellas necesitan ambientes relativamente húmedos para desarrollarse correctamente.

El calor no siempre protege a las plantas

Los viveristas recuerdan que proteger una planta del frío no significa acercarla a la estufa. Durante el invierno, muchas especies necesitan temperaturas moderadas y buena luz, pero sobre todo conservar la humedad del ambiente. Alejarlas unos metros de la calefacción puede marcar la diferencia entre una planta saludable y otra que comienza a secarse lentamente.

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