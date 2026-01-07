Julieta Poggio detalló cómo será su exclusiva fiesta de cumpleaños: tres días de festejos

La ex Gran Hermano cumple 24 años esta semana y hará un festejo XXL con un detallado cronograma de actividades que dio a conocer en redes sociales.

Julieta Poggio cumple años el próximo 9 de enero y quedó en el centro de la escena luego de que se conociera el itinerario completo de su festejo, una celebración que se extenderá durante tres días y que incluye propuestas exclusivas, fiestas y experiencias de alto nivel en Villa Carlos Paz.

En sus historias de Instagram, mostró la invitación que les mandó por mensaje a sus amigos, que detallaba las actividades de cada día. “Jueves 8: catamarán para nosotros de 12 a 15:30hs, después nos vamos a un after beach en el parador Zebra a ver el sunset y a tomar unos drinks. Después de las 00, cena en el hotel y soplamos las velitas”, señalan las actividades del primer día.

Julieta Poggio Julieta Poggio prepara tres días de festejo para su cumpleaños. web Julieta Poggio diagramó todo para su cumpleaños La fiesta sigue el viernes 9, con un plan más relajado durante el día que incluye asado y pileta en la terraza del edificio donde vive Poggio. Por la noche, el grupo tiene cita obligada en el teatro para ver Cortocircuito, la obra en la que la ex GH participa como actriz. Pero la noche no termina ahí: después de la función, una combi los traslada directo a La Fábrica, donde la consigna es bailar hasta el amanecer.

El gran cierre llega el sábado 10 con una propuesta que terminó de sorprender a todos. Desde las 14 horas, los invitados disfrutarán de un parque acuático cerrado exclusivamente para Juli en Laguna Azul, con almuerzo y bebidas incluidas, cervezas mediante, para despedir el cumpleaños a pura diversión.