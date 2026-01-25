Calles cortadas, árboles caídos y personas evacuadas: el relevamiento de la tormenta del sábado en Mendoza.

Defensa Civil realizó un relevamiento de daños en cada municipio luego de la importante tormenta que azotó a diversas partes de la provincia de Mendoza durante este sábado y la madrugada del domingo . Según el reporte de incidentes que abarca las novedades desde el día 24 de enero hasta el 25 de enero a las 07.00 h, hubo 177 notificaciones en toda la provincia.

Desde Contingencias Climáticas , habían emitido una alerta amarilla por tormentas con precipitaciones y probable caída de granizo en gran parte del territorio provincial. El temporal provocó diversos inconvenientes, entre ellos la caída de árboles y ramas , cortes de calles, cables y postes. El departamento de San Rafael fue el más afectado.

Tunuyán:

Crecida en Los Badenes de calle Aguirre. Trabaja Delegación Municipal y Vial: 01

Total: 01

San Rafael:

Corte de pasos de El Molino y Pobre Diablo: 01

Árboles y ramas caídas: 07

Personas evacuadas: 65.

Total: 73

Lavalle:

Árbol caído: 07

Poste caído: 02

Desborde de canal: 01

Total: 10

Santa Rosa:

Árboles caídos: 05.

Filtraciones de techo: 04

Postes caídos: 02

Total: 11

Godoy Cruz:

Árboles y ramas caídas: 11

Filtración de techo: 01

Total: 12

Guaymallén:

Árbol caídos: 34

Postes caídos: 11

Filtraciones de techo: 08

Viviendas anegadas: 06

Total: 59

Maipú:

Árboles y ramas caídas: 01

Transformador/cables en cortocircuito: 01

Total: 02

Hasta el momento, no se tienen novedades de lo ocurrido en las zonas de San Carlos, La Paz, Junín, General Alvear, Rivadavia y San Martín.

Total de 177 novedades ingresadas a esta base COR e informadas por las Defensas Civiles Municipales.

El pronóstico del domigo 25 de enero

Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con tormentas de intensidad moderada a severa”. Aun así, se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, con vientos algo fuertes del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.

Las condiciones muy inestables provocan tormentas acompañadas de granizo, por lo que las autoridades nacionales emitieron una alerta naranja por la caída de agua. La emisión afecta a todo el territorio mendocino, y, por esto, se recomienda tomar precaución y quedar en casa si existen opciones.