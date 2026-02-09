9 de febrero de 2026 - 08:50

Vouchers educativos en 2026: qué pasa con los pagos de febrero y cómo saber si seguís siendo beneficiario

El Voucher educativo genera dudas de cara a 2026: no hay confirmación de pagos en febrero y las familias esperan definiciones oficiales del Estado.

Las familias pueden consultar su situación actual de manera online a través de la plataforma oficial.

Freepik

Freepik
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Voucher educativo fue una asistencia estatal clave para acompañar a familias con hijos en colegios privados con aporte estatal durante 2024 y 2025. Con el comienzo del nuevo ciclo lectivo, crece la incertidumbre sobre si habrá pagos en febrero y qué definiciones puede haber para 2026.

La falta de anuncios oficiales reavivó las consultas sobre la continuidad del programa, el rol de ANSES y los pasos a seguir para verificar si una familia continúa dentro del esquema de ayuda. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Voucher educativo: ¿hay pagos del en febrero de 2026?

La respuesta corta es que, por el momento, no hay confirmación oficial de un pago correspondiente a febrero de 2026. El esquema original del programa establecía que el beneficio “contemplaba pagos hasta diciembre de 2025”, mientras que algunas acreditaciones registradas en enero “respondieron a cuotas pendientes del año anterior”, según la información oficial difundida durante la vigencia del plan.

Vouchers educativos.jpg
El beneficio estuvo vigente en 2024 y 2025 y a&uacute;n no fue confirmado para el ciclo lectivo 2026.

En ese sentido, desde el programa se aclaró que “la continuidad del beneficio depende de una nueva definición administrativa del Estado”, lo que implica que todavía no está garantizada su renovación automática para el ciclo lectivo 2026. Esto abre tres escenarios posibles: que el Voucher educativo se renueve sin cambios, que se modifique el alcance o los montos, o que sea reemplazado por otro tipo de asistencia.

Mientras no haya una comunicación formal, no puede asegurarse la existencia de un voucher específico para febrero de 2026, por lo que las familias deberán seguir atentos a los anuncios oficiales.

Cómo saber si seguís siendo beneficiario y qué puede pasar en 2026

Quienes se inscribieron y cobraron el Voucher educativo en años anteriores pueden consultar su situación actual de forma digital y gratuita. El control se realiza exclusivamente por los canales oficiales y permite verificar tanto el estado de la solicitud como los pagos realizados.

Los títulos universitarios y superior no universitario estarán disponibles en la app Mi Argentina.
El Voucher educativo es distinto de la Ayuda Escolar Anual que se gestiona por ANSES.

El procedimiento incluye:

  • Ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con el usuario y contraseña de Mi Argentina.

  • Acceder al perfil del adulto responsable y revisar los menores a cargo declarados.

  • Confirmar si la solicitud figura como aprobada, en evaluación, rechazada o finalizada.

  • Consultar el historial de acreditaciones y verificar que el CBU informado siga vigente.

En caso de que el programa sea relanzado en 2026, es probable que se solicite una nueva inscripción, incluso para quienes ya fueron beneficiarios en 2024 o 2025. Por ese motivo, se recomienda mantener actualizados los datos personales y bancarios y revisar periódicamente la plataforma.

También es importante aclarar que el Voucher educativo no es lo mismo que la Ayuda Escolar Anual, que se paga una vez por año y está dirigida a titulares de asignaciones familiares y AUH. Ese beneficio se gestiona a través de ANSES y responde a un esquema distinto.

