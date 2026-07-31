31 de julio de 2026 - 13:18

Mendoza avanza con un plan pionero para incorporar la perspectiva de género en AYSAM

El proyecto, financiado por Fonplata, prevé la incorporación de cláusulas de género y diversidad en futuras licitaciones públicas del sector de agua y saneamiento. La iniciativa incluye capacitaciones, protocolos de prevención de violencias y acciones para ampliar las oportunidades laborales de mujeres.

image
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza dio un nuevo paso en la incorporación de políticas de género en el sector de agua y saneamiento con la visita de representantes del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), en el marco de los encuentros preparatorios para la elaboración de los pliegos licitatorios que permitirán implementar un Plan de Género y Diversidad en Aguas Mendocinas (AYSAM).

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 31 de julio

Por Redacción
Condenaron a una prepaga a pagar $5 millones a un jubilado mendocino que sufrió un aumento ilegal

Condenaron a una prepaga a pagar $5 millones a un jubilado mendocino que "sufrió" un aumento ilegal

Por Oscar Guillén

La iniciativa forma parte del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable, financiado por Fonplata, y busca integrar de manera transversal la perspectiva de género y diversidad en una actividad históricamente vinculada a una fuerte presencia masculina.

El futuro llamado a licitación, previsto para los próximos meses, marcará un precedente a nivel nacional al incorporar, por primera vez, cláusulas específicas de género y diversidad en los pliegos de contratación pública del sector de agua y saneamiento.

Durante la visita se desarrollaron reuniones de trabajo entre autoridades provinciales, representantes de AYSAM y funcionarios del organismo internacional. Participaron la directora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza; el gerente general de AYSAM, Darío Hernández; la gerente de Recursos Humanos de la empresa, Verónica Paoloni; la responsable del área de Adquisiciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Rosana Dris; y, en representación de Fonplata, Carolina Benítez y Agustín Nacinovich.

El convenio de colaboración técnica firmado entre la Dirección de Género y Diversidad y AYSAM tendrá una vigencia inicial de cuatro años y apunta a incorporar de manera progresiva políticas de igualdad dentro de la empresa estatal.

Entre las acciones previstas se encuentran la elaboración de protocolos para prevenir y abordar situaciones de violencia laboral, programas de capacitación en perspectiva de género, liderazgo femenino y nuevas masculinidades, además de cursos técnicos comunitarios destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad para facilitar su inserción laboral en un sector estratégico para la provincia.

Las futuras licitaciones también contemplarán mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades, la formación en género y la prevención de las violencias dentro de los ámbitos de trabajo.

La directora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, destacó que el proyecto representa un ejemplo de articulación entre organismos públicos e instituciones internacionales y remarcó la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos y la inclusión.

Fonplata es un banco de desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya misión es financiar proyectos orientados a reducir desigualdades, promover la integración regional y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Con esta iniciativa, Mendoza busca consolidar un modelo de gestión que vincule el acceso a servicios esenciales, como el agua potable y el saneamiento, con políticas públicas orientadas a la equidad, la inclusión y el fortalecimiento de los derechos en el ámbito laboral.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vista de la Ciudad de Mendoza bajo el viento Zonda, captada desde el Cerro de la Gloria

El viento Zonda bajó al llano: alerta por ráfagas de hasta 80 km/h y una máxima de 26°C

Por Redacción Sociedad
Pronóstico en Mendoza: Zonda débil, ingreso de frente frío y tormentas con granizo

Suspendieron las clases en el turno tarde por viento Zonda: afecta a todo Mendoza

Por Redacción Sociedad
Nuevos vuelos de Copa Airlines

Copa Airlines sumará dos nuevas frecuencias entre Mendoza y Panamá y reforzará la conectividad internacional de la provincia

Por Redacción Sociedad
san juan despedira a las victimas de la tragedia aerea con un velatorio publico y honores oficiales

San Juan despedirá a las víctimas de la tragedia aérea con un velatorio público y honores oficiales

Por Redacción Sociedad