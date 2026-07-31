Mendoza avanza con un plan pionero para incorporar la perspectiva de género en AYSAM

Mendoza dio un nuevo paso en la incorporación de políticas de género en el sector de agua y saneamiento con la visita de representantes del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), en el marco de los encuentros preparatorios para la elaboración de los pliegos licitatorios que permitirán implementar un Plan de Género y Diversidad en Aguas Mendocinas (AYSAM).

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La iniciativa forma parte del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable, financiado por Fonplata, y busca integrar de manera transversal la perspectiva de género y diversidad en una actividad históricamente vinculada a una fuerte presencia masculina.

El futuro llamado a licitación, previsto para los próximos meses, marcará un precedente a nivel nacional al incorporar, por primera vez, cláusulas específicas de género y diversidad en los pliegos de contratación pública del sector de agua y saneamiento.

Durante la visita se desarrollaron reuniones de trabajo entre autoridades provinciales, representantes de AYSAM y funcionarios del organismo internacional. Participaron la directora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza; el gerente general de AYSAM, Darío Hernández; la gerente de Recursos Humanos de la empresa, Verónica Paoloni; la responsable del área de Adquisiciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Rosana Dris; y, en representación de Fonplata, Carolina Benítez y Agustín Nacinovich.

El convenio de colaboración técnica firmado entre la Dirección de Género y Diversidad y AYSAM tendrá una vigencia inicial de cuatro años y apunta a incorporar de manera progresiva políticas de igualdad dentro de la empresa estatal.

Entre las acciones previstas se encuentran la elaboración de protocolos para prevenir y abordar situaciones de violencia laboral, programas de capacitación en perspectiva de género, liderazgo femenino y nuevas masculinidades, además de cursos técnicos comunitarios destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad para facilitar su inserción laboral en un sector estratégico para la provincia.

Las futuras licitaciones también contemplarán mecanismos que promuevan la igualdad de oportunidades, la formación en género y la prevención de las violencias dentro de los ámbitos de trabajo.

La directora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, destacó que el proyecto representa un ejemplo de articulación entre organismos públicos e instituciones internacionales y remarcó la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la igualdad de derechos y la inclusión.

Fonplata es un banco de desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya misión es financiar proyectos orientados a reducir desigualdades, promover la integración regional y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Con esta iniciativa, Mendoza busca consolidar un modelo de gestión que vincule el acceso a servicios esenciales, como el agua potable y el saneamiento, con políticas públicas orientadas a la equidad, la inclusión y el fortalecimiento de los derechos en el ámbito laboral.