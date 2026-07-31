Copa Airlines sumará dos nuevas frecuencias entre Mendoza y Panamá y reforzará la conectividad internacional de la provincia

A partir de octubre, la compañía panameña Copa Airlines incrementará de siete a nueve sus vuelos semanales entre el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y el Hub de las Américas, en Ciudad de Panamá, fortaleciendo la conectividad aérea de la provincia con más de 80 destinos de América.

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La incorporación de dos nuevas frecuencias representa un crecimiento del 28% en la oferta de vuelos y permitirá ofrecer mayores alternativas de viaje tanto para los mendocinos como para los turistas internacionales que eligen la provincia como destino.

Gracias a la red de conexiones de Copa Airlines, los pasajeros podrán acceder con mayor facilidad a ciudades de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe , optimizando además los tiempos de conexión a través del Hub de las Américas, uno de los centros de distribución aérea más importantes del continente.

La mejora en la conectividad constituye un factor clave para el desarrollo del turismo y la economía regional. Una mayor oferta de vuelos no solo facilita la llegada de visitantes extranjeros, sino que también fortalece el intercambio comercial, favorece la organización de congresos y eventos internacionales y contribuye a la atracción de nuevas inversiones.

En ese marco, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa, destacó la importancia del anuncio para la estrategia de promoción internacional de la provincia. "Cada nueva frecuencia internacional representa una oportunidad para que más viajeros elijan Mendoza. La conectividad es uno de los pilares de nuestra estrategia de promoción, porque un destino competitivo necesita estar cada vez más cerca de sus mercados emisores", afirmó.

Desde la compañía aérea también destacaron la importancia del mercado mendocino dentro de su estrategia de expansión en la región. La gerenta de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines, Lorena Gasser, aseguró que "Mendoza es una plaza estratégica e indispensable en nuestra red". Además, explicó que el aumento de frecuencias responde tanto a la demanda registrada como a la decisión de continuar fortaleciendo la presencia de la empresa en la provincia.

Las nuevas operaciones permitirán ofrecer horarios más convenientes y mejores tiempos de conexión para quienes viajen desde Mendoza hacia el exterior. Además, los pasajeros podrán despachar su equipaje hasta el destino final, agilizando el tránsito por el Hub de las Américas y mejorando la experiencia de viaje.

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento sostenido del turismo internacional hacia Mendoza, un destino que en los últimos años consolidó su posicionamiento por su oferta de enoturismo, gastronomía, naturaleza, aventura, turismo de reuniones y experiencias de alta gama.

Con nueve vuelos semanales entre Mendoza y Panamá, la provincia ampliará sus posibilidades de conexión con el mundo, incrementando el flujo de visitantes internacionales y generando un impacto positivo sobre la actividad económica, el empleo y toda la cadena de valor del turismo.