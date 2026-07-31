Atención: recuerdan que mañana no se puede acercar al río Mendoza por maniobras en el dique Potrerillos

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informó que este sábado 1 de agosto , desde las 8 de la mañana , se realizarán maniobras de apertura del descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos, en el marco de las tareas periódicas de mantenimiento e inspección de la presa.

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Como consecuencia de la operación, se producirá un incremento controlado del caudal del río Mendoza aguas abajo del embalse, por lo que las autoridades solicitaron a la población evitar permanecer o realizar actividades recreativas en las márgenes del río mientras duren los trabajos.

La fecha de las maniobras fue definida durante una reunión de coordinación en la que participaron representantes de la Dirección de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, Aguas Mendocinas (AYSAM), las municipalidades de Luján de Cuyo y Maipú, Defensa Civil, CEMPPSA, Central Puerto, Emetur y ORSEP.

Según explicaron, la decisión de realizar las tareas un sábado por la mañana respondió a un pedido de AYSAM para reducir el impacto sobre el servicio de agua potable y saneamiento del Gran Mendoza .

Desde la empresa señalaron que ese horario permite administrar mejor "los procesos de potabilización ante eventuales aumentos de turbiedad del agua cruda, facilita la administración de las reservas operativas y reduce el impacto sobre la población, ya que durante los fines de semana disminuye la actividad en establecimientos educativos y organismos públicos".

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informó que el próximo sábado 30 de agosto se realizarán maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos .

Cómo serán las maniobras

Las tareas comenzarán con la apertura escalonada del descargador de fondo, hasta alcanzar un caudal máximo de 250 metros cúbicos por segundo.

La operación demandará aproximadamente una hora y media y se desarrollará bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar el control del flujo de agua.

Una vez concluida esa etapa, se realizarán ensayos hidromecánicos en las centrales hidroeléctricas Cacheuta y Álvarez Condarco, como parte del operativo integral de mantenimiento.

Las pruebas permitirán verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del dique Potrerillos y de las centrales asociadas, además de evaluar el comportamiento de la infraestructura durante maniobras de alta exigencia.

Desde la Dirección de Hidráulica explicaron que el descargador de fondo es un componente fundamental para la seguridad de la presa, ya que permite realizar el vaciado controlado del embalse cuando es necesario efectuar tareas de mantenimiento o inspección, facilita la evacuación de sedimentos durante crecidas y funciona como respaldo operativo ante situaciones excepcionales.

Por último, el organismo recordó que estas maniobras forman parte del mantenimiento preventivo de una infraestructura estratégica para Mendoza y reiteró el pedido a la comunidad de no acercarse al cauce ni a las márgenes del río Mendoza mientras se desarrollen las operaciones.