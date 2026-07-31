El 26 de agosto de 2017 , el empresario Alejandro Verdenelli atropelló con su auto y mató a Alan Villouta , un joven de 21 años que salía de trabajar de la pizzería de un centro comercial e intentaba cruzar el Acceso Sur para tomarse el micro que lo llevaría de regreso a su casa. Verdenelli no se detuvo en el acto, siguió su camino y recién 60 horas después se entregó y reconoció que había sido él quien atropelló a Alan.

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Durante la mañana de hoy, casi 9 años después de la tragedia -y que marcó para siempre a los padres y hermanos de Alan Villouta-, se celebrará la audiencia donde quedará firme el cómputo de la condena contra Verdenelli, quien fue penado en 2020 a 3 años de prisión (excarcelable), además de 8 años de inhabilitación para conducir vehículos y distintas reglas de conducta.

Pero no sólo se confirmará este detalle, sino que, durante la audiencia, Andrés Villouta y Andrea Bazán (papá y mamá de Alan) harán uso de la palabra y se dirigirán, cara a cara, al hombre que atropelló y mató a su hijo .

Atropelló y mató a un joven, lo abandonó y se entregó a las 60 horas: "no se puede dejar a nadie tirado"

"Cuando mi hijo era chico, nos llamaban del colegio cada vez que Alan se caía y se lastimaba . Y ahí íbamos nosotros, corriendo. Hasta que un día nos llamaron para decirnos que estaba muerto, y no pudimos hacer nada", describieron, entre lágrimas y con la voz quebrada por el dolor, los padres de Alan.

"Hay que respetar la vida, siempre . Uno no puede dejar tirado a nadie, ni siquiera a un animal . Porque detrás de esa persona hay una familia, hay tíos, hermanos, sobrinos; y nosotros que estuvimos más de 20 años cuidando que no le pasara nada ", agregaron Andrés y Andrea antes de ingresar a la sala.

Alan Villouta y dos de sus hermanos. Archivo

"Necesitamos leyes que protejan la vida. A mi hijo, en casa, lo criamos con la enseñanza del respeto, del amor y de ser responsable. Yo no sé qué concepto tiene él (NdA: por Verdenelli) de la vida, si se maneja así su día a día", agregaron.

La inhabilitación para manejar, ya cumplida

Pasaron casi 9 años desde la madrugada en que Alan murió atropellado en el Acceso Sur, a la altura de Guaymallén. Fueron 9 años de investigación, pericias, cambios de imputación, apelaciones y recursos judiciales. Y también 9 años de una ausencia que nunca dejó de doler en la familia Villouta.

La audiencia de este viernes no volverá a discutir la culpabilidad de Verdenelli. Ese debate ya terminó, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazara los recursos presentados por la defensa de Verdenelli y dejara firme la condena dictada en 2020. A partir de ello, el expediente ingresó en la etapa de ejecución penal.

Cesar Alejandro Verdenelli fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso\u002E

Así las cosas, lo que el juez definirá hoy es el cómputo definitivo de la pena, es decir, cuánto tiempo de la condena ya se considera cumplido y cuáles son las consecuencias concretas de la sentencia.

En definitiva, con esta audiencia, la causa quedará cerrada desde el punto de vista judicial.

La trágica madrugada que cambió todo

La tragedia tuvo lugar durante la madrugada del 26 de agosto de 2017. Alan Villouta acababa de terminar su jornada laboral en una pizzería ubicada en La Barraca Mall y se dirigía hacia la parada del colectivo.

Según contó su familia, en otras oportunidades había sufrido robos cuando cruzaba por el túnel que atraviesa el Acceso Sur por debajo (calle Alsina). Por esto mismo es que Alan decidía cruzar caminando el Acceso Sur, una práctica por demás riesgosa, dada la alta velocidad a la que circulan los vehículos por esa vía.

Aquella madrugada, mientras Alan cruzaba corriendo el acceso, fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne conducida por Alejandro Verdenelli. El impacto fue fatal, y luego se supo que Villouta había fallecido en el acto.

Atropelló y mató a un joven, lo abandonó y se entregó a las 60 horas: "no se puede dejar a nadie tirado" Ramiro Gómez / Los Andes

El conductor, en tanto, no se detuvo a auxiliar al joven. Continuó su marcha y permaneció prófugo durante casi 60 horas.

Las horas posteriores a la tragedia, la investigación avanzó mediante cámaras de seguridad y distintos testimonios, hasta que finalmente el empresario se presentó espontáneamente ante la Justicia.

Para entonces ya era imposible practicar estudios que permitieran establecer si había consumido alcohol antes del hecho.

Un caso con giros inesperados

La investigación comenzó con una imputación mucho más grave. En un principio, el Ministerio Público Fiscal acusó a Verdenelli de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Aunque, en la medida que avanzó la instrucción, la calificación fue modificada. Y finalmente llegó a juicio acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor.

Andrés Villouta, papá de Alan. Ramito Gómez / Los Andes

Durante el debate oral hubo fuertes diferencias entre la querella y la defensa sobre la velocidad a la que circulaba la camioneta y la mecánica del impacto.

Mientras la familia de Alan sostuvo que el empresario manejaba a una velocidad muy superior a la permitida y que abandonó deliberadamente a la víctima, la defensa argumentó que creyó "haber golpeado un objeto" y por eso no detuvo la marcha.

En abril de 2020, el Tribunal Penal Colegiado 2 condenó a Verdenelli a 3 años de prisión en suspenso, 8 años de inhabilitación para conducir y reglas de conducta.

Desde entonces comenzaron las apelaciones que recién terminaron este año, cuando la Suprema Corte provincial dejó firme la sentencia.