Las personas nacidas entre 1960 y 1970 cuentan con hábitos de cortesía que toman por desprevenidas a las nuevas generaciones, según expertos

Muchas personas de alrededor de 60 años o más mantienen hábitos sociales que para las generaciones jóvenes pueden parecer excesivas o innecesarias. Sin embargo, estos comportamientos no surgieron por casualidad. Fueron aprendidos en una época en la que las interacciones ocurrían cara a cara y los errores sociales resultaban mucho más difíciles de reparar .

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Sin mensajes instantáneos ni redes sociales para aclarar malentendidos , la primera impresión tenía un peso considerable y las normas de cortesía ocupaban un lugar central en la vida cotidiana.

Con el paso del tiempo, esas reglas dejaron de sentirse como obligaciones y pasaron a convertirse en hábitos automáticos.

Uno de los gestos más característicos consiste en llevar un obsequio cada vez que visitan a alguien.

Puede tratarse de una caja de frutas, una botella de vino, un pastel, una mermelada o incluso un paquete de galletitas . El valor del regalo es secundario: lo importante es demostrar agradecimiento y consideración hacia quien recibe la visita.

Por eso, cuando alguien responde "no era necesario", muchas personas mayores simplemente interpretan esa frase como una muestra de cortesía, ya que para ellas llevar algo nunca fue una decisión opcional.

Acompañan a sus visitas hasta el auto

Otra costumbre que todavía conservan es despedir a los invitados en la puerta y acompañarlos hasta el vehículo.

Incluso permanecen observando desde la entrada hasta asegurarse de que el auto arranque correctamente y se aleje. Más que una forma de control, este gesto representa una manera de expresar preocupación por la seguridad del visitante y de extender la hospitalidad hasta el último momento.

Devuelven los recipientes limpios y con comida

Cuando reciben comida en un recipiente prestado, rara vez lo devuelven vacío.

Lo habitual es lavarlo cuidadosamente y llenarlo con otra preparación antes de regresarlo. Puede ser un pan casero, una torta, sopa o cualquier otra comida.

Esta costumbre mantiene vivo un intercambio simbólico de generosidad. Devolver el recipiente vacío podía interpretarse como cerrar la relación demasiado rápido, mientras que devolverlo con algo dentro reforzaba el vínculo entre ambas personas.

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Llegan unos minutos antes, pero esperan en el auto

La puntualidad también forma parte de estas normas de convivencia.

Muchas personas mayores acostumbran llegar entre cinco y diez minutos antes de la hora acordada, aunque evitan tocar el timbre demasiado temprano para no incomodar al anfitrión.

En cambio, esperan dentro del auto hasta que consideran que ha llegado el momento adecuado para presentarse.

Pedir disculpas por llegar tarde sigue siendo una prioridad

Cuando un retraso resulta inevitable, suelen ofrecer disculpas detalladas y, en ocasiones, incluso vuelven a disculparse más tarde.

Desde esta perspectiva, llegar tarde significa ocupar parte del tiempo de otra persona, por lo que consideran importante reconocer ese inconveniente y asumir la responsabilidad.

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Gestos pequeños que fortalecen las relaciones

Aunque muchas de estas costumbres han perdido presencia con el paso de los años, continúan reflejando una forma de entender la convivencia basada en la reciprocidad, el respeto y la atención hacia los demás.

Llevar un pequeño regalo, despedir a una visita hasta el auto o devolver un recipiente con comida son acciones sencillas que, más allá de su valor material, buscan transmitir cercanía y fortalecer los vínculos personales.