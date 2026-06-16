16 de junio de 2026 - 18:05

Una mejor limpieza sin gastar de más: los únicos 2 ingredientes que necesitas para cuidar tu Air Fryer

Un método que utiliza apenas dos productos económicos promete simplificar la limpieza y devolverle el aspecto original al aparato.

Cómo limpiar tu air fryer correctamente&nbsp;

Cómo limpiar tu air fryer correctamente 

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Por Redacción Por Las Redes

La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar gracias a su capacidad para cocinar alimentos crujientes utilizando poco o nada de aceite. Sin embargo, después de varias semanas de uso, la acumulación de grasa y restos de comida suele transformarse en un problema difícil de resolver.

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Cómo limpiar tu air fryer correctamente

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Los dos productos que se necesitan

El procedimiento requiere únicamente:

  • Percarbonato de sodio.
  • Agua caliente cercana al punto de ebullición.

La combinación de ambos genera una reacción efervescente capaz de actuar sobre la grasa acumulada y los restos de alimentos que suelen quedar adheridos después de múltiples usos.

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Por qué el percarbonato de sodio es tan efectivo

Este compuesto posee una gran capacidad desengrasante cuando se utiliza en temperaturas elevadas.

Al entrar en contacto con agua caliente, libera oxígeno activo que ayuda a desprender la suciedad incrustada y favorece la emulsión de las grasas acumuladas en las superficies metálicas. Por esa razón suele ofrecer mejores resultados que otros productos domésticos utilizados habitualmente para la limpieza.

electrodomésticos freidora de aire
La air fryer fue el electrodoméstico más vendido entre enero y mayo de 2025, con un crecimiento del 367%, según NIQ.

La air fryer fue el electrodoméstico más vendido entre enero y mayo de 2025, con un crecimiento del 367%, según NIQ.

El paso a paso para limpiar la Airfryer

El procedimiento es simple y puede realizarse en pocos minutos.

1. Colocar el percarbonato en la canasta

Se deben distribuir una o dos cucharadas de percarbonato de sodio sobre el fondo de la canasta de la freidora.

La rejilla debe permanecer colocada para que la solución alcance todas las superficies al mismo tiempo.

2. Agregar agua muy caliente

A continuación, se vierte agua a alta temperatura sobre el producto.

La reacción aparece de inmediato en forma de burbujas y efervescencia, un proceso que comienza a desprender la grasa y los residuos acumulados.

Además, el líquido logra penetrar en pequeños orificios y zonas de difícil acceso donde la limpieza manual suele resultar insuficiente.

3. Dejar actuar durante 15 minutos

La mezcla debe permanecer en reposo durante aproximadamente un cuarto de hora.

Durante ese período, la grasa comienza a separarse de las superficies metálicas y el agua adquiere una apariencia turbia debido a las partículas suspendidas.

4. Limpiar la parte exterior

Mientras la solución actúa en el interior, se puede aprovechar el tiempo para higienizar el exterior de la freidora.

La recomendación consiste en aplicar un desengrasante de cocina sobre un paño suave y retirar las manchas de aceite, polvo y suciedad acumuladas en la carcasa del aparato.

5. Vaciar y enjuagar

Una vez finalizado el tiempo de espera, se descarta el líquido utilizado y se enjuagan las piezas para eliminar cualquier resto del producto.

La suciedad desprendida suele retirarse con mucha más facilidad que mediante una limpieza convencional.

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