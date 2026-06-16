16 de junio de 2026 - 21:05

Mezclar limón con pasta de dientes en la limpieza: por qué se recomienda y cuántos usos tiene en casa

La mezcla de limón y pasta de dientes es una fórmula de limpieza multiuso por sus componentes e ingredientes y conviene conocer dónde aplicarlo en casa.

Las pequeñas tareas de limpieza pueden resultar más fáciles por los componentes del limón y la pasta de dientes.

Las pequeñas tareas de limpieza pueden resultar más fáciles por los componentes del limón y la pasta de dientes.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Las cáscaras de limón suelen desecharse apenas se utiliza la fruta. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a aparecer diversos trucos caseros que les dan una segunda vida dentro del hogar. Uno de los más curiosos consiste en combinar las rodajas con su cáscara con pasta de dientes en la limpieza, porque intenta neutralizar olores y limpiar determinadas superficies.

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Aunque no reemplaza los productos específicos de limpieza ni el mantenimiento habitual de los electrodomésticos, esta preparación se volvió popular por aprovechar elementos que la mayoría de las personas ya tiene en casa. Lo que pocos saben es que puede utilizarse en varios espacios distintos y no solamente en el lavarropas.

limón y pasta de dientes
Se recomienda probar primero en una zona poco visible para comprobar que la superficie no resulte afectada por la acidez del limón o por el efecto abrasivo de la pasta.

Se recomienda probar primero en una zona poco visible para comprobar que la superficie no resulte afectada por la acidez del limón o por el efecto abrasivo de la pasta.

Por qué se mezclan las cáscaras de limón con pasta de dientes

El secreto de esta combinación está en las propiedades de ambos ingredientes.

  • Por un lado, las rodajas de limón contienen aceites esenciales naturales que desprenden un aroma intenso y agradable. Estos compuestos ayudan a disimular y neutralizar ciertos olores persistentes que suelen acumularse en ambientes cerrados o electrodomésticos.

Además, el limón es conocido por su capacidad para aportar sensación de frescura en tareas domésticas. Gran parte de ese efecto proviene precisamente de los aceites presentes en la cáscara.

  • La pasta de dientes, en tanto, contiene agentes limpiadores suaves y componentes abrasivos de baja intensidad que ayudan a desprender suciedad superficial. Al combinarse con el limón, se obtiene una pasta que puede utilizarse para pequeñas limpiezas domésticas y para combatir malos olores en determinados objetos.

Uno de los usos más conocidos: refrescar el lavarropas

Entre las aplicaciones más difundidas aparece la limpieza del lavarropas. Con el tiempo, este electrodoméstico puede acumular humedad, residuos de detergente y olores desagradables que terminan trasladándose a la ropa.

Algunas personas colocan rodajas o trozos de cáscara de limón con una pequeña cantidad de pasta de dientes y realizan un ciclo corto con agua caliente. La intención es aprovechar el aroma cítrico para refrescar el interior del tambor y ayudar a reducir los malos olores.

limón y pasta de dientes
Este truco no sustituye la limpieza profunda.

Este truco no sustituye la limpieza profunda.

En qué otros lugares puede utilizarse la mezcla

Más allá del lavarropas, esta combinación tiene varios usos domésticos sencillos que suelen aparecer en recomendaciones de limpieza casera.

  1. Uno de ellos consiste en frotar suavemente pequeñas superficies de acero inoxidable, como manijas, grifos o tiradores de puertas. La mezcla puede ayudar a eliminar suciedad ligera y devolver algo de brillo.
  2. También se utiliza en recipientes plásticos que conservan olores persistentes después de almacenar alimentos. En estos casos, se aplica sobre las paredes internas, se deja actuar unos minutos y luego se enjuaga cuidadosamente.
  3. Algunas personas incluso aprovechan las cáscaras con una pequeña cantidad de pasta dental para neutralizar olores puntuales en baños o espacios reducidos durante períodos breves.

Las cáscaras de limón tienen diversos usos en el hogar

  • Más allá de esta curiosa mezcla, las cáscaras de limón pueden reutilizarse de diversas maneras. Son frecuentes en preparados caseros con vinagre blanco para elaborar limpiadores suaves, en bolsitas aromáticas para cajones y armarios o como ambientadores naturales para cocinas y baños.
  • Su fragancia cítrica permite aprovecharlas como una alternativa sencilla para aportar frescura a distintos ambientes sin necesidad de aerosoles o perfumes industriales.
limón y pasta de dientes

La mezcla de limón y pasta de dientes es una de las más utilizadas dentro de casa para distintos puntos de limpieza. Los aceites naturales y los agentes limpiadores quitan poco a poco la suciedad leve.

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