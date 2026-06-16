Las toallas pueden quedar ásperas, con olor a humedad o con poca absorción aunque se laven seguido . Muchas veces el problema no es la suciedad visible, sino la acumulación de jabón, suavizante, minerales del agua y humedad mal secada . El vinagre blanco puede ayudar a aflojar esos residuos y mejorar la sensación de limpieza.

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Añade 1 cucharada al agua y las toallas manchadas lucirán como nuevas en el primer lavado sin tener que frotar

La clave es usarlo de manera ocasional, en cantidad moderada y sin mezclarlo con lavandina.

Para lavar toallas, lo más recomendable es usar vinagre blanco destilado . No conviene usar vinagre de manzana, vinagres oscuros ni vinagre de limpieza muy concentrado, porque pueden dejar olor, manchas o resultar demasiado agresivos.

Whirlpool señala que el vinagre puede ser útil para tratar olores y manchas antes del lavado , pero recomienda enjuagar bien las prendas antes de llevarlas al lavarropas si se usa como tratamiento previo.

Primero cargá el lavarropas sin apretar demasiado las toallas. Si el tambor queda lleno al máximo, el agua no circula bien y los restos de jabón quedan atrapados en las fibras.

Cómo lavar toallas con vinagre para que queden como nuevas

Separá por colores: blancas por un lado y de color por otro.

blancas por un lado y de color por otro. Usá agua tibia o caliente: según lo permita la etiqueta de la toalla.

según lo permita la etiqueta de la toalla. Agregá media taza de vinagre blanco: preferentemente en el ciclo de enjuague.

preferentemente en el ciclo de enjuague. No sumes suavizante: puede reducir la absorción.

puede reducir la absorción. Secá por completo: al aire o en secadora, sin guardarlas húmedas.

Cuándo usar vinagre y cuándo no

El vinagre funciona mejor cuando la toalla tiene olor a humedad, está rígida o perdió absorción por exceso de productos. No es un blanqueador milagroso ni reemplaza un tratamiento específico para manchas difíciles.

Good Housekeeping advierte que el uso frecuente de vinagre dentro del lavarropas puede afectar piezas internas con el tiempo. Por eso, conviene usarlo solo cuando las toallas realmente lo necesitan, no en cada lavado.

Errores que arruinan las toallas

El error más peligroso es mezclar vinagre con lavandina. Esa combinación puede liberar gases irritantes y nunca debe hacerse. Otro error frecuente es usar demasiado jabón: más detergente no siempre limpia mejor y puede dejar más residuos.

También hay que evitar guardar las toallas apenas húmedas. Si no se secan por completo, el olor vuelve aunque el lavado haya sido correcto.