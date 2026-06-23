23 de junio de 2026 - 12:10

Arruinan el sabor: los dos ingredientes prohibidos que los chefs recomiendan eliminar de la salsa de tomate

Reemplazar el azúcar por zanahoria rallada y evitar el uso de especias secas permite resaltar el umami natural de los tomates sin enmascarar su frescura original.

Hay dos ingredientes que nunca debes agregar a la salsa de tomate. Alteran su sabor. Descubrí cuáles son.

Hay dos ingredientes que nunca debes agregar a la salsa de tomate. Alteran su sabor. Descubrí cuáles son.

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Por Sofía Serelli

Preparar una salsa de tomate genuina es un arte que requiere equilibrio entre acidez, dulzor y umami. Muchos cocineros recurren a ingredientes adicionales para mejorar el plato, pero suelen obtener el efecto contrario al opacar el sabor del tomate. La selección correcta de los componentes define el éxito del resultado.

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El uso de albahaca seca es uno de los errores más comunes. Aunque parece práctica, esta hierba no es apta para el secado porque pierde los aceites esenciales que le otorgan su sabor característico. Los chefs describen el gusto de la versión seca como "polvoriento", mientras que la planta fresca aporta el aroma inconfundible de un auténtico sugo italiano.

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¿Por qué el azúcar arruina la salsa de tomate?

El azúcar suele utilizarse para mitigar la acidez, pero esto puede tapar la dulzura natural del tomate y generar una sensación desagradable en el paladar. Según expertos culinarios, el azúcar funciona principalmente para disfrazar ingredientes de baja calidad. Para balancear la salsa de forma profesional, se recomienda añadir cebollas o zanahorias ralladas, que aportan azúcares naturales sin distorsionar el perfil aromático de la preparación.

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El ajo en polvo presenta un problema similar. El aroma del ajo depende de enzimas que se activan únicamente cuando el diente fresco se corta o se tritura. El calor extremo del proceso de secado destruye estas enzimas, dejando un sustituto que carece de profundidad. Si se busca un sabor más suave y dulce, la opción ideal es el ajo asado en lugar de recurrir a versiones industriales.

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¿Qué aceite y qué tipo de tomate usar para la salsa perfecta?

La elección de la grasa y el fruto base también es determinante. En la cocina italiana se utiliza exclusivamente aceite de oliva de alta calidad, nunca mantequilla. Respecto a los tomates, variedades como el San Marzano son preferidas por su dulzura intrínseca. Una cocción lenta de entre 60 y 120 minutos permite que estos sabores se intensifiquen y alcancen una consistencia aterciopelada.

¿En qué momento agregar las hierbas a la salsa de tomate?

El orden de incorporación de las hierbas es clave. Para lograr el mejor resultado, tené en cuenta los siguientes pasos:

  • Hierbas leñosas (romero, laurel): incorporarlas desde el inicio de la cocción.
  • Hierbas delicadas (albahaca, orégano): agregarlas solo cinco o diez minutos antes de terminar, para preservar su frescura y aceites volátiles.
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