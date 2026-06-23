Amuleto insólito: por qué los hinchas de Japón comen KitKat antes de los partidos importantes

En Japón , el éxito futbolístico no solo depende de la táctica. Un popular chocolate se ha transformado en un amuleto de buena suerte indispensable para aficionados y jugadores. Esta costumbre, arraigada en la cultura popular desde hace décadas, vincula el consumo de una golosina con la seguridad de obtener una victoria.

La tradición tiene una raíz puramente lingüística. El nombre de la marca KitKat se pronuncia en japonés como "Kitto Katto", una expresión que guarda una similitud sonora casi idéntica con la frase "kitto katsu". En el idioma local, esto se traduce como "seguro vas a ganar" o "sin duda tendrás éxito" , convirtiendo al producto en un talismán automático.

Lo que hoy se observa en los estadios del Mundial 2026 comenzó en la prefectura de Fukuoka . Durante los años noventa, las ventas del dulce aumentaban drásticamente en épocas de exámenes académicos. Padres y amigos compraban estas barras para animar a los jóvenes que buscaban ingresar a la universidad, e incluso los hoteles las regalaban a los huéspedes estudiantes.

La particularidad del dialecto de Fukuoka hacía que la pronunciación de "seguro ganarás" fuera todavía más parecida al nombre de la marca. Poco a poco, el gesto se popularizó y fue adoptado por personas de todas las edades, trascendiendo el ámbito escolar para instalarse en cualquier desafío importante, incluyendo las competiciones de la selección nacional de fútbol.

Durante los torneos internacionales, es habitual ver a los seguidores japoneses regalando o consumiendo estas barras antes de los partidos. Para la afición, el acto representa un deseo sincero de confianza y optimismo hacia sus deportistas. No es simplemente una cábala comercial, sino un vehículo para expresar apoyo emocional en momentos decisivos donde la presión es elevada.

image

La propia empresa fabricante notó el fenómeno y adaptó sus campañas para incorporar esta costumbre, por lo que aparecieron ediciones especiales que incluyen espacios en blanco en el envoltorio para escribir mensajes personalizados de apoyo. Esto permite que el regalo sea, además de un amuleto, un acompañamiento tangible entre familiares, amigos o profesores hacia quienes enfrentan un desafío.

Hoy, entregar un KitKat en Japón se interpreta como un deseo de éxito en entrevistas de trabajo o encuentros deportivos. La vigencia de esta tradición demuestra cómo un simple juego de palabras puede moldear el comportamiento de una sociedad entera ante la incertidumbre de la competición. El chocolate funciona como un pequeño símbolo de confianza y la necesidad universal de sentir apoyo cuando se enfrenta un reto importante.