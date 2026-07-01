1 de julio de 2026 - 17:00

Toda la vida comimos las Pringles al revés: la marca asegura que esta es la única forma correcta

Uno de los lados suele recibir más condimento durante la fabricación. La posición de la papa sobre la lengua puede modificar la intensidad inicial.

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Por Andrés Aguilera

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Pringles explica que el lado ubicado hacia la tapa del tubo suele contener una mayor cantidad de condimento y puede ofrecer un sabor más intenso.

Qué lado debe tocar la lengua

Para percibir primero la zona más condimentada, la marca sugiere colocar hacia abajo el lado que estaba orientado hacia la tapa del envase.

Esto no significa que todas las unidades tengan una diferencia idéntica. Parte del condimento puede desplazarse dentro del tubo o transferirse entre las papas durante el transporte.

Toda la vida comimos las Pringles al revés la marca asegura que esta es la única forma correcta (2)

La indicación tampoco convierte la otra posición en incorrecta. La propia compañía presenta el dato como una forma de maximizar el impacto inicial del sabor, no como una regla obligatoria.

Por qué un lado tiene más condimento

Durante la producción, las Pringles avanzan por una cinta y pasan debajo de una especie de lluvia de saborizante. El polvo cae principalmente sobre una cara antes de que las unidades sean apiladas.

A diferencia de otros snacks que giran dentro de tambores, estas papas mantienen una forma uniforme y se acomodan una sobre otra dentro del tubo.

Como consecuencia, una superficie recibe directamente el condimento, mientras la otra puede tener una cantidad menor. Una parte del polvo también queda sobre las papas vecinas.

Cómo comprobarlo en casa

Al retirar una unidad, se puede observar cada cara bajo una buena luz. En sabores intensos, uno de los lados suele mostrar más puntos de color o una capa de polvo más visible.

La prueba consiste en apoyar primero esa cara sobre la lengua y comparar la sensación con otra papa colocada del modo contrario.

El cambio puede ser sutil, especialmente en las versiones originales con sal. En variedades con queso, crema, cebolla o especias, la diferencia suele resultar más perceptible.

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