Qué significan las letras AA y AAA en las pilas y por qué las A y B desaparecieron para siempre

El sistema original incluía las letras A y B para radios de válvulas, pero la evolución de los semiconductores las volvió obsoletas frente al formato AA actual.

Las letras AA y AAA en las pilas no son códigos aleatorios ni refieren a su potencia eléctrica directamente. Surgieron el siglo pasado ante la necesidad industrial de estandarizar componentes. Este sistema permitió que fabricantes de juguetes y controles remotos utilizaran un formato único, facilitando la vida de los usuarios en todo el mundo.

El sistema de letras se diseñó originalmente para organizar los tamaños de forma sencilla: A, B, C y D identificaban las pilas cilíndricas de la más pequeña a la más grande. Con el avance tecnológico y la miniaturización de los aparatos electrónicos, los fabricantes necesitaron formatos aún más compactos, lo que dio origen a las denominaciones AA, AAA y AAAA.

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¿Por qué desaparecieron las pilas A y B? Aunque hoy las versiones AA y AAA dominan los hogares, las pilas A y B fueron fundamentales en los inicios de la electrónica doméstica. Eran comunes en las radios de válvulas, donde diferentes conjuntos de celdas alimentaban distintas partes del circuito. Sin embargo, la llegada de los semiconductores permitió que los dispositivos consumieran menos energía, volviendo obsoletos estos formatos más grandes y pesados.

Mientras que las tipo C y D se mantuvieron para aparatos de alto consumo, las A y B quedaron hoy restringidas a coleccionistas. La pila AA se consolidó como el estándar global por su equilibrio entre potencia y tamaño reducido. Su éxito radica en la versatilidad para alimentar dispositivos de consumo medio, como mouses inalámbricos, y su disponibilidad en cualquier comercio. Además, este formato ha sabido adaptarse a nuevas tecnologías, ofreciendo versiones alcalinas y recargables de níquel-hidreto metálico sin cambiar su forma física.

image ¿Cómo prolongar la vida útil de las pilas en tus dispositivos? Para asegurar el funcionamiento correcto de los equipos, es vital identificar el tipo de pila requerido, generalmente indicado como "2 x AA" en el compartimento. El mantenimiento adecuado incluye almacenar las unidades en lugares secos, lejos del calor excesivo, y nunca mezclar pilas nuevas con usadas en el mismo aparato. Incluso en 2026, con la expansión de las baterías de litio en teléfonos, este estándar creado hace casi un siglo sigue siendo esencial. Retirar las pilas de dispositivos que no se usarán por largos períodos es una práctica clave para evitar filtraciones y daños químicos permanentes.