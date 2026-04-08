Starlink lanza internet satelital para autos en Argentina: cuánto costará el servicio

La empresa de internet satelital Starlink , impulsada por Elon Musk , avanza en su expansión en Argentina con el lanzamiento de una solución que permitirá tener conexión Wi-Fi en vehículos mediante tecnología satelital.

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La compañía presentará el Mini Car Pack , un kit diseñado específicamente para el uso en autos que combina el dispositivo portátil Starlink Mini con un adaptador para alimentación eléctrica dentro del vehículo.

El precio estimado del kit será de $299.000 , similar al valor del dispositivo Mini X, y estará disponible en los mismos puntos de venta que el resto de los productos de la marca. Este sistema apunta a resolver la baja conectividad del parque automotor argentino, donde la mayoría de los vehículos depende exclusivamente de redes móviles tradicionales.

Además del hardware, los usuarios deberán contratar un plan de servicio. Las opciones disponibles incluyen:

La empresa de Elon Musk que ofrece internet satelital cuenta con planes para acceder a la conexión móvil y utilizarla mientras viajás.

Estos valores pueden variar según el tipo de uso y la disponibilidad del servicio en cada zona. El sistema utiliza internet satelital , lo que permite mantener conexión incluso en áreas donde no hay cobertura de redes móviles.

El dispositivo se instala en el vehículo y se conecta mediante el adaptador de energía, brindando señal Wi-Fi para distintos dispositivos dentro del auto.

Starlink Hasta ahora, el servicio satelital ofrecido por los últimos smartphones de Apple, Samsung y Google está limitado a enviar mensajes de emergencia en zonas rurales del hemisferio norte. gentileza

Expansión de Starlink en Argentina

Argentina se consolidó como uno de los principales mercados de la compañía en América Latina, con 700.000 usuarios activos y proyecciones de alcanzar el millón en el corto plazo.

El crecimiento se apoya en la política de apertura del sector satelital y en la necesidad de mejorar la conectividad en regiones con infraestructura limitada. Actualmente, el servicio presenta alta demanda en zonas como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta, lo que llevó a la empresa a aplicar recargos en algunas altas residenciales.

Para mejorar la capacidad, Starlink prevé el lanzamiento de nuevos satélites de generación avanzada, lo que permitiría ampliar la cobertura y reducir la saturación en el servicio.