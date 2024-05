Lo denunciaron por pasear a su perro en el techo del auto y se defendió: “Paco es mi vida, lo amo”

Un vecino de La Plata denunció a un hombre que manejaba por la ciudad con su perro parado sobre el techo del vehículo. Los videos del animal “circulando” en la parte de arriba del vehículo pusieron en alerta al municipio.

Ante el revuelo, el dueño de Paco habló con el programa Mediodía Noticias y explicó la particular escena, que tuvo lugar en las calles 122 y 43.

“Paco Olmos es mi hijo más chico, está conmigo desde chiquito, lo criamos con mi señora, es un hijo más para nosotros”, afirmó en dialogo con el programa de canal 13.

“Nunca pensamos que iba a hacerse tan viral, con una mano en el corazón le pido disculpa al pueblo argentino, yo sé que está mal lo que hace, pero él es duro”, sostuvo.

“Nunca lo atamos y si lo atamos se muere, pero yo no lo obligo a subir y mucha gente me agredió verbalmente, mucha gente que no conoce nuestra historia, yo antes tenía una F100 e iba sentado en el capot”, agregó.

Lucas aseguró que ama a Paco con el alma y que de igual manera maneja muy despacio porque su vehículo es viejo. “Si ando a más de 100 kilómetros por hora con esto se desarma. Yo lo cuido, no ando haciéndome el Toretto”, dijo.

Por último, Lucas se disculpó: “Soy responsable, todos cometemos errores, pero el perro no quiere bajar y no lo podés hacer entender”.