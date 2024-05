Un hotel reveló el excéntrico motivo por el que una pareja pidió un litro de leche: “No te imaginás para qué es”

Para avivar las llamas del amor, muchas parejas suelen realizar diferentes actividades. Algunas experiencias incluyen paseos por la naturaleza, probar nuevos restaurantes o, para los más apasionados, alquilar suites de hoteles donde puedan disfrutar de su intimidad sin necesidad de abandonar ese espacio. Esto gracias al servicio a la habitación, que cumple con los pedidos de sus clientes sin importar lo inusuales que estos sean.

Este fue el caso de un hotel español para parejas, Motel Venus, el cual se caracteriza por ofrecer a sus clientes “las experiencias más románticas y placenteras”. No obstante, un pedido en particular los tomó tan de sorpresa que no resistieron la tentación de revelar el motivo en la red social asiática TikTok.

En dicha plataforma, se puede ver a una empleada del alojamiento ingresar a una habitación. En la descripción, contextualizaron: “Cuando llaman a recepción y piden un litro y medio de leche, ¿Para qué será?”.

En el video, que acumula más de 14 mil reproducciones, se puede ver una habitación aparentemente normal, más allá de la cama a medio hacer. Sin embargo, el misterio se escondía en el baño, donde la empleada mostró una botella de un litro y medio de leche vacía junto a una bañera.

En el recipiente de baño, aún quedan algunos pétalos de rosas y varios litros de agua mezclada con el contenido de la botella. Si bien desde el Motel no brindaron más información, los internautas en las redes sociales comenzaron a teorizar para qué pudo haber sido utilizada.

“He visto una sesión de fotos con leche y pétalos de rosa”, aventuró un internauta sobre el posible uso que le dieron al alimento. “O fue una sesión de fotos o quería sentirse Cleopatra por un día”, agregó otro usuario. “A mí me harían falta ocho litros, mínimo, para cubrir lo suficiente”, añadió un tercero en tono humorístico.