Una médica se negó a ceder su asiento de primera clase para que un niño viaje con su familia y armó la polémica

En un vuelo dentro de Estados Unidos , una médica se negó a cambiar su asiento de primera clase para que un niño menor de edad pudiera viajar junto a sus seres queridos en la misma categoría del avión.

La profesional de la salud argumentó que la familia del pequeño debería haber prevenido esta situación y no sugerirle a ella cambiar su lugar a uno de clase turista.

La situación se hizo pública cuando la usuaria de TikTok @lifewithdrsab compartió su experiencia en un video que rápidamente se volvió viral en la red social. “Una azafata de vuelo me preguntó si quiero ceder mi asiento de primera clase para que un niño pudiera sentarse con su familia”, comienza explicando la joven mientras muestra su asiento, al que se negó a renunciar.

“Eso es un no de mi parte, amigo. ¿Habrías cedido tu asiento? También terminaron encontrando una solución, así que no, no soy un ser humano terrible. Además, el niño tenía como 13 años”, agregó en la descripción del video.

El video acumuló más de 18.2 millones de reproducciones, 1.8 millones de ‘Me gusta’ y generó una avalancha de comentarios. La mayoría de los usuarios se mostró de acuerdo con la decisión de la médica de no ceder su asiento. “Como madre, estoy de tu lado. Si querían sentarse juntos, deberían haberse asegurado de que los asientos estuvieran juntos”, comentó una usuaria. Otro usuario expresó: “¿Por qué su primer instinto no es simplemente cambiar al niño con uno de sus padres para que pueda estar con un tutor?”.