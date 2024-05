Un estudiante reveló el “secreto” mejor guardado de la universidad más cara de Argentina y el video es viral

Una joven estudiante de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) decidió investigar un rumor sobre un aula de la facultad y se encontró con una escena sorprendente. Decidida a verificar la veracidad del comentario, ingresó al espacio mencionado y lo registró todo con la cámara de su celular, compartiendo luego el descubrimiento en su cuenta de TikTok .

La tiktoker, que tenía un tiempo libre entre sus clases, recordó haber escuchado sobre un lugar en el que los estudiantes iban a descansar. “Hoy fui a la sala de meditación de UADE porque me dijeron que todos dormían ahí y yo me estaba muriendo de sueño”, relató en el clip. “Así que fui a ver qué onda y realmente estaban todos durmiendo así que yo también me fui a dormir”, agregó.

La Universidad Argentina de la Empresa es una universidad privada en Buenos Aires, Argentina. Fue fundada en 1957 por la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas. Tiene campus en Buenos Aires y en Costa Argentina, así como sedes académicas en los barrios de Recoleta y Belgrano.

En el video se pueden ver varios jóvenes recostados en el piso, utilizando sus mochilas como almohadas, aprovechando el espacio para desconectar un rato del estudio. La publicación generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, con opiniones divididas entre los usuarios.

“La materia más complicada de la UADE”, comentó un internauta y Ana, la joven que subió el video, le respondió: “La facu es tan complicada que nos dan un espacio para relajar”. Por otro lado, hubo quienes tomaron la situación con humor: “Es como la hora de la siesta en el jardín”, “una guardería”, “Me dijeron que los retan por dormir :( porque es para meditar, confirman?”, “Sala de “meditación” (ternuritas)”, “Todos se burlan, pero tendría que haber posta una sala así en las Universidades jajaja hay que relajar la mente de vez en cuando (más si son de ingeniería, medicina etc)”.

CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR EN LA UADE

Esta universidad llamada Universidad Argentina de la Empresa, tiene más de 19 carreras y cada una tiene un precio diferente. Sin embargo, el promedio mensual ronda los $255.710, pero este número no incluye Derecho de Admisión ni Matrícula. Además, este número que está vigente desde el 1 de mayo, está sujeto a modificaciones por aumento.