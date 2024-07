Resurge un video de 2018 donde un conductor de EE.UU. ‘’felicitaba” a África’ por ganar la Copa del Mundo

Trevor Noah, conductor de “The Daily Show”, causó controversia en 2018 al decir que “África ganó el Mundial”, lo que enfureció en su momento al embajador de Francia en Estados Unidos.

Ahora, el video ha vuelto viralizarse luego del escándalo generado por el vivo de Instagram de Enzo Fernández, donde se lo ve a él y otros miembros de la Selección Argentina cantando una canción que hace alusión al origen africano de varios jugadores de la selección francesa.

Fuerte polémica en 2018

Luego de terminada la Copa del Mundo celebrada en Rusia en 2018, Noah, un comediante estadounidense reconocido, felicitó a “África” por su victoria en la Copa del Mundo debido a la ascendencia de muchos jugadores del equipo francés. La broma generó críticas profundas en Francia, donde usuarios de redes sociales acusaron a Noah de racismo.

Nacido en Sudáfrica, Noah tiene madre negra y padre blanco, y vivió durante el Apartheid. Luego de los comentarios realizados por el presentador, Gerard Araud, embajador de Francia en Estados Unidos, envió una carta a Noah criticando la broma: “Nada puede ser menos verdad”.

Araud destacó que la diversidad de los jugadores refleja la de Francia. Añadió que, a diferencia de Estados Unidos, Francia no clasifica a sus ciudadanos por raza, religión u origen, y que “no hay una identidad compuesta”. Al llamarlos africanos, Noah parecía negar su francesidad.

Araud comentó que la broma, incluso en tono humorístico, legitima la ideología que define ser francés como ser blanco.

Tras la publicación de la carta en Twitter, Noah respondió: “Cuando digo que son africanos, no niego su origen francés”. Aclaró que busca incluirlos en su “africanidad”, viéndolos como hermanos franceses descendientes de africanos. En respuesta a Araud, Noah preguntó: “¿Por qué no pueden ser ambas cosas?”, refiriéndose al debate sobre si los jugadores son franceses o africanos. Según Noah, si los franceses insisten en que no pueden ser ambas cosas, el problema radica en ellos, no en él.